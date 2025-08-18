अंडरवियर कितनी बार पहनने के बाद धोना चाहिए? जानिए एक्सपर्ट की सलाह

नारी डेस्क: हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कई चीज़ें जैसे अंडरवियर, तौलिये, और किचन क्लॉथ्स अगर सही तरीके से साफ़ नहीं की जाएं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इन चीज़ों की नियमित सफाई का ध्यान रखें। आइए जानते हैं किन चीज़ों को कितनी बार और कैसे साफ़ करना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें।

अंडरवियर की सफाई रोज़ाना ज़रूरी

अंडरवियर का नियमित धोना बेहद जरूरी है क्योंकि यह शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों को छूता है। रोजाना पहना और धोया हुआ अंडरवियर आपको कई संक्रमणों से बचाता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या त्वचा पर खुजली। अंडरवियर धोते समय हल्के और त्वचा के लिए सुरक्षित डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। कपड़ों की लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार धोना चाहिए ताकि कपड़ा खराब न हो और बैक्टीरिया पूरी तरह नष्ट हो जाएं।

तौलिये और किचन क्लॉथ साफ़-सफाई में लापरवाही न करें

किचन में इस्तेमाल होने वाले तौलिये और कपड़े अक्सर गंदगी और बैक्टीरिया से भरे होते हैं, खासकर कच्चे मांस या सब्ज़ियों को छूने के बाद। इन्हें रोज़ाना धोना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि अलग-अलग कामों के लिए अलग तौलिये रखें हाथों के लिए, बर्तन पोंछने के लिए, और कच्चे खाना पकाने के लिए। इन्हें गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं ताकि सभी जीवाणु खत्म हो जाएं।

टूथब्रश और पानी की बोतल साफ़-सफाई का ध्यान रखें

हमारी टूथब्रश पर भी कई बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, खासकर यदि इसे साफ-सुथरे स्थान पर नहीं रखा जाए। इसे हमेशा बाथरूम के शौचालय से दूर रखें और नियमित रूप से बदलते रहें। साथ ही, जो पानी की बोतल हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे भी साबुन और ब्रश की मदद से साफ़ करते रहना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया न पनपें।

घरेलू सामान और फर्नीचर की सफाई

हमारे घर की चीज़ें जैसे सोफा, टेबल, और खासकर उन पर लगे आर्मरेस्ट्स अक्सर हाथों के संपर्क में आते हैं, इसलिए इन्हें भी समय-समय पर डिटर्जेंट या सैनिटाइजर से साफ़ करना चाहिए। इससे घर में वायरस और बैक्टीरिया फैलने का खतरा कम होता है।

सफाई के ये छोटे-छोटे कदम आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेंगे। नियमित सफाई से ना सिर्फ़ बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि आपके घर का माहौल भी ताज़गी भरा रहता है। ध्यान रखें, साफ़-सफाई ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है।