कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं: जानिए इनके स्वभाव और खास व्यक्तित्व के बारे में

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Dec, 2025 02:45 PM
नारी डेस्क: कर्क राशि को ज्योतिष शास्त्र में भावनात्मक और मूडी राशि माना जाता है। जैसे चंद्रमा आकाश में घटता-बढ़ता रहता है, उसी प्रकार कर्क राशि वालों का स्वभाव भी बदलता रहता है। चंद्रमा इस राशि का स्वामी है, इसलिए इनकी भावनाएं गहरी और संवेदनशील होती हैं।

कर्क राशि वाले लोग सामान्यत

 सरल और मिलनसार होते हैं। ये छल-कपट नहीं करते और दूसरों को धोखा देना उन्हें नहीं आता। हालाँकि, यदि कोई उन्हें धोखा दे भी, तो ये अक्सर चुपचाप इसे सह लेते हैं। ये अपने वचन के पक्के होते हैं और जो काम इन्हें सौंपा जाता है, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं।

कर्क राशि वाले वफादार और भरोसेमंद होते हैं। वे किसी भी काम में स्थिरता दिखाते हैं, लेकिन कठिनाइयों या विपत्तियों के समय कभी-कभी हार मान सकते हैं या समझौता कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से काम करने पर इनका मन उचाट हो जाता है, इसलिए ये अक्सर दूसरों के अधीन रहकर कार्य करना पसंद करते हैं।

घर और परिवार में कर्क राशि

कर्क राशि वाले परिवार और बच्चों से गहरा लगाव रखते हैं। ये घर के मामलों को अच्छे से संभालते हैं और जिम्मेदार माता-पिता साबित होते हैं। अपने पूर्वजों और पारिवारिक संबंधों का सम्मान करना इनके स्वभाव में शामिल है।

व्यवसाय और भाग्योदय

कर्क राशि वाले रचनात्मक और कलात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये अच्छे लेखक, कवि, गायक या कलाकार बन सकते हैं। वहीं, वैज्ञानिक उपकरणों या तटीय व्यापार में इन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। जीवन में एक बार इन्हें किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इनकी जिन्दगी का पैंतीसवां वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अच्छे-बुरे बदलाव अनुभव हो सकते हैं।

कर्क राशि वाले संवेदनशील, वफादार और जिम्मेदार होते हैं। ये अपने परिवार और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। कठिनाइयों के समय ये समझदारी से निर्णय लेते हैं और जीवन में समाज में यश प्राप्त करते हैं।
 

