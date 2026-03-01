01 MARSUNDAY2026 10:05:31 PM
सिर्फ 4 बदलाव और कंट्रोल में आएगी टाइप 2 डायबिटीज

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Mar, 2026 02:44 PM
सिर्फ 4 बदलाव और कंट्रोल में आएगी टाइप 2 डायबिटीज

नारी डेस्क:  आज के समय में टाइप 2 डायबिटीज केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है। बदलती जीवनशैली, बढ़ता मोटापा, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि समय रहते सही कदम उठाए जाएं तो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं, बल्कि कई मामलों में रिवर्स भी किया जा सकता है। आइए इसे आसान और समझने योग्य भाषा में जानते हैं।

हेल्दी डाइट अपनाएं – इलाज की पहली सीढ़ी

टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सही खानपान। हमें अपनी थाली में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो शुगर लेवल को तेजी से न बढ़ाएं। फाइबर से भरपूर भोजन जैसे हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज (जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन आटा) और ताजे फल शरीर में शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहता है। सफेद चीनी, मिठाइयां, मैदा, मीठे पेय पदार्थ और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही, प्रोटीन जैसे पनीर, दही, दाल, अंडे या दालें शामिल करने से पेट देर तक भरा रहता है और ओवरईटिंग कम होती है। छोटी-छोटी मात्रा में और समय पर खाना भी बहुत फायदेमंद होता है।

रोजाना शारीरिक गतिविधि – दवा से ज्यादा असरदार

शरीर को एक्टिव रखना टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने की मजबूत नींव है। जब हम रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या तैराकी जैसी गतिविधियां करते हैं, तो शरीर इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने लगता है। इससे ब्लड शुगर लेवल धीरे-धीरे कम होने लगता है। सिर्फ कार्डियो ही नहीं, हफ्ते में 2–3 बार हल्की वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी जरूरी है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वे अधिक ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठते हैं, तो हर 30–40 मिनट में उठकर 2–3 मिनट टहलना भी फायदेमंद है।

वजन कम करना – सबसे प्रभावी कदम

मोटापा टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को प्री-डायबिटीज है और वह अपने शरीर के कुल वजन का 7 से 10 प्रतिशत तक भी कम कर लेता है, तो डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। वजन घटाने का मतलब भूखा रहना नहीं है, बल्कि सही और संतुलित भोजन के साथ नियमित एक्सरसाइज करना है। धीरे-धीरे और स्थिर तरीके से वजन कम करना ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है।

तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लें

बहुत से लोग यह नहीं जानते कि तनाव और कम नींद भी ब्लड शुगर को प्रभावित करती है। ज्यादा तनाव लेने से शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं। इसलिए योग, ध्यान (मेडिटेशन), गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज और अपने लिए थोड़ा समय निकालना बेहद जरूरी है। रोजाना 7–8 घंटे की अच्छी नींद शरीर को संतुलित रखने में मदद करती है। पर्याप्त नींद लेने से हार्मोन संतुलित रहते हैं और वजन कंट्रोल में रहता है, जिससे डायबिटीज को रिवर्स करने में सहायता मिलती है।

टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों को नजरअंदाज न करें

अगर बार-बार प्यास लगती है, ज्यादा पेशाब आता है, जल्दी थकान महसूस होती है, घाव देर से भरते हैं या अचानक वजन घट रहा है, तो तुरंत जांच कराएं। शुरुआती अवस्था में पकड़ी गई डायबिटीज को नियंत्रित करना कहीं ज्यादा आसान होता है। टाइप 2 डायबिटीज कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवनशैली से जुड़ी समस्या है। अच्छी डाइट, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण, तनाव कम करना और पर्याप्त नींद — ये पांच छोटे लेकिन मजबूत कदम मिलकर आपकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।  

