शुगर कंट्रोल करने में असरदार है Daily walk, सेहत को मिलेंगे गजब के फायदे

नारी डेस्क: रोजाना टहलना सिर्फ हल्का व्यायाम नहीं है, बल्कि यह ब्लड शुगर मैनेजमेंट और पूरी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह आसान, सस्ता और हर उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित एक्सरसाइज है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो वॉक को अपनी रोजाना की आदत बनाना बहुत मददगार साबित हो सकता है।

वॉक आपके इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेहतर बनाता है

इंसुलिन एक हार्मोन है, जो आपके पैनक्रियास से बनता है और ग्लूकोज (शुगर) को खून से सेल्स तक ले जाने का काम करता है, ताकि शरीर उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके। डायबिटीज में अक्सर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी शरीर की सेल्स इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। टहलने जैसे व्यायाम से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। इसका मतलब है कि आपके मसल्स ग्लूकोज को बेहतर तरीके से ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा यह शरीर में सूजन घटाने, इंसुलिन सिग्नलिंग सुधारने और लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है।

खाने के बाद ब्लड शुगर कम करता है

टहलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर को कम करता है। जब आप चलते हैं, तो मसल्स खून से ग्लूकोज को खींचकर उसे ऊर्जा में बदलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन के 15–30 मिनट बाद टहलना सबसे असरदार होता है। यहां तक कि 10 मिनट की छोटी वॉक भी ग्लूकोज लेवल को घटाने में मदद करती है। यह समय इसलिए खास है क्योंकि खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और वॉक इसे नियंत्रण में लाने में मदद करती है।

वजन और ब्लड शुगर दोनों में मददगार

टहलने से शरीर की ऊर्जा खपत बढ़ती है। इसका मतलब है कि आप खाने से मिली कैलोरी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित वॉक वजन कंट्रोल में मदद करता है और ओवरवेट या मोटापा कम करने में मदद करता है। वजन कम होने से ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता बेहतर होती है। इसके साथ ही कुछ मामलों में डायबिटीज की दवाइयों की जरूरत भी कम हो सकती है।

तनाव कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है

तनाव और मानसिक स्वास्थ्य ब्लड शुगर पर असर डाल सकते हैं। टहलने से तनाव हार्मोन कम होते हैं और मन शांत होता है। यह ब्लड शुगर मैनेजमेंट को अप्रत्यक्ष रूप से भी मदद करता है। एक छोटी वॉक आपके मूड को बेहतर बनाने, तनाव घटाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में भी मदद कर सकती है।

वॉक शुरू करने के आसान तरीके

अगर आप अभी तक नियमित वॉक नहीं कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे शुरू करें। 30 मिनट में से 5–10 मिनट की छोटी वॉक से भी फायदा मिलता है। कुछ आसान टिप्स

शेड्यूल बनाएं: वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह, दोपहर या शाम जो समय आपके लिए आसान हो।

मज़ेदार बनाएं: म्यूजिक सुनें, पॉडकास्ट या टीवी सीरीज के साथ वॉक करें।

मौसम के अनुसार कपड़े पहनें: बाहर वॉक करना मुश्किल हो तो घर के अंदर या जिम में वॉक करें।

साथी बनाएं: दोस्त या परिवार के साथ वॉक करें, इससे नियमितता बनी रहती है।

छोटी वॉक भी जोड़ें: दिनभर में 10–15 मिनट की छोटी वॉक भी मिलकर बड़ा असर डालती है।

वर्कप्लेस वॉक: अगर ऑफिस में हैं तो वॉकिंग पैड या हल्की घूम-फिर कर ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिल सकती है।

ब्लड शुगर मॉनिटर करें

टहलना ब्लड शुगर को 24 घंटे या उससे ज्यादा समय तक प्रभावित कर सकता है। अगर आप ग्लूकोज-लोअरिंग दवाइयां लेते हैं, तो टहलने से पहले, दौरान और बाद में ब्लड शुगर मॉनिटर करना जरूरी है। यह मदद करता है लो ब्लड शुगर से बचने और सुरक्षित तरीके से वॉक करने में।

विशेषज्ञ की राय

विशेषज्ञ बताते हैं कि नियमित वॉक से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। खाने के बाद ब्लड शुगर कम होता है। वजन कंट्रोल में रहता है। तनाव कम होता है।

इसके अलावा वॉक करने के फायदे हैं

इसे लगभग कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए महंगे उपकरण की जरूरत नहीं। यह सोशल और आउटडोर एक्टिविटी बन सकती है। डॉ. कहते हैं, “अगर आपको वॉक पसंद नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कोई भी हल्की-फुल्की एक्टिविटी आपके लिए फायदेमंद है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज वही है जो आप नियमित कर पाएं और एंजॉय करें।”

रोजाना टहलना ब्लड शुगर मैनेजमेंट, वजन कंट्रोल, मानसिक स्वास्थ्य और कार्डियोवस्कुलर हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। यह आसान, सस्ता और सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित विकल्प है। चाहे छोटी वॉक हो या लंबी, नियमित और सही समय पर टहलना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।

