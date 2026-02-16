महिला की Breast में अचानक ये बदलाव दिखें तो इसे गौर करना जरूरी

नारी डेस्कः महिलाओं के स्तन (Breasts) शरीर का बेहद संवेदनशील और हार्मोन से प्रभावित हिस्सा होते हैं। मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान या बढ़ती उम्र के साथ इनमें बदलाव आना सामान्य है। लेकिन अगर ये बदलाव अचानक, असामान्य या दर्दनाक हों, तो उन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय रहते संकेत पहचानना कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है।

1. अचानक गांठ या सूजन महसूस होना

अगर स्तन में अचानक कोई सख्त गांठ, सूजन या मोटापन महसूस हो, जो पहले नहीं था, तो इसे हल्के में न लें। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन कुछ गांठें स्तन कैंसर (Breast Cancer) का शुरुआती संकेत हो सकती हैं। खासतौर पर अगर गांठ दर्दरहित हो, आकार में बढ़ रही हो या बगल (Armpit) तक फैलाव महसूस हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। शुरुआती जांच और मैमोग्राफी समय पर इलाज की दिशा तय कर सकती है।

2. त्वचा में बदलाव – लालिमा, झुर्रियां या गड्ढे पड़ना

अगर स्तन की त्वचा पर संतरे के छिलके जैसी बनावट (Orange Peel Texture), लाल धब्बे, खुजली, मोटापन या गड्ढे दिखने लगें, तो यह सामान्य नहीं है। कभी-कभी त्वचा का सिकुड़ना या निप्पल का अंदर की ओर धंस जाना भी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे बदलाव संक्रमण, हार्मोनल असंतुलन या दुर्लभ प्रकार के कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं।

3. निप्पल से असामान्य स्राव (Discharge)

यदि निप्पल से बिना दबाए खून, पीला या हरा तरल निकल रहा हो, तो इसे तुरंत जांच की जरूरत होती है। स्तनपान के समय दूध निकलना सामान्य है, लेकिन अन्य समय में किसी भी तरह का स्राव शरीर के अंदर हो रहे बदलाव का संकेत हो सकता है। यह हार्मोनल समस्या, इंफेक्शन या ट्यूमर से भी जुड़ा हो सकता है।



4. लगातार दर्द या आकार में असामान्य बदलाव

मासिक धर्म से पहले हल्का दर्द या भारीपन सामान्य है, लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे, एक ही स्तन में अधिक हो या स्तन का आकार अचानक बदल जाए, तो सावधान हो जाएं। अचानक एक स्तन का बड़ा या छोटा दिखना, त्वचा का तना हुआ लगना या बगल में दर्द होना किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है।

कब तुरंत डॉक्टर से मिलें?

गांठ 2–3 हफ्तों में खत्म न हो

निप्पल से खून या बदरंग स्राव आए

त्वचा में गहरे गड्ढे या सिकुड़न दिखे

बगल में सूजी हुई लिम्फ नोड्स महसूस हों

खुद की जांच कैसे करें?

हर महीने पीरियड खत्म होने के 5–7 दिन बाद आईने के सामने खड़े होकर स्तनों की जांच करें। हल्के हाथों से गोलाकार मूवमेंट में पूरे स्तन और बगल को महसूस करें। किसी भी असामान्य बदलाव पर तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें।

याद रखने वाली बात

स्तनों में बदलाव आना सामान्य है, लेकिन हर बदलाव को “सामान्य” मान लेना सही नहीं। शरीर समय-समय पर संकेत देता है। इन संकेतों को समझना और समय पर कदम उठाना ही समझदारी है। जागरूक रहें, नियमित जांच करवाएं और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें।

