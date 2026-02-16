19 FEBTHURSDAY2026 1:09:13 AM
लिवर को साइलेंटली किल कर रहे ये 3 फूड्स, समय रहते हो जाएं सावधान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Feb, 2026 07:06 PM
नारी डेस्क: हमारा लिवर शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है, पाचन में मदद करता है और ऊर्जा स्टोर करता है। लेकिन खराब खानपान की वजह से लिवर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। समस्या यह है कि शुरुआत में लिवर की बीमारी के लक्षण साफ नजर नहीं आते, इसलिए इसे “साइलेंट डैमेज” भी कहा जाता है। अगर आप रोजमर्रा की डाइट में कुछ गलत चीजें शामिल कर रहे हैं तो आपका लिवर चुपचाप नुकसान झेल रहा हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 3 फूड्स के बारे में जो लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं।

ज्यादा मीठे और शुगर वाले फूड्स

ज्यादा चीनी खाना सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि लिवर के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, मिठाइयां, केक, पेस्ट्री और ज्यादा चीनी वाली चाय-कॉफी में हाई मात्रा में शुगर होती है। जब हम जरूरत से ज्यादा शुगर खाते हैं, तो शरीर उसे फैट में बदल देता है। यह फैट लिवर में जमा होने लगता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। शुरुआत में यह समस्या हल्की लगती है, लेकिन समय के साथ यह लिवर में सूजन और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। अगर आप अपने लिवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो मीठी चीजों का सेवन सीमित करें और प्राकृतिक मिठास जैसे फलों को प्राथमिकता दें।

Fatty Liver है तो खाना शुरू कर दें ये चीजें, एक हफ्ते में दिखेगा फर्क

ज्यादा तला-भुना और जंक फूड

बर्गर, पिज्जा, समोसा, कचौरी, चिप्स और डीप फ्राइड स्नैक्स स्वादिष्ट जरूर लगते हैं, लेकिन इनमें ट्रांस फैट और अनहेल्दी ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे फूड्स का नियमित सेवन करने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फैट लिवर में जमा होने लगता है। इससे नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, ज्यादा तला-भुना खाना पाचन तंत्र को भी कमजोर करता है और वजन तेजी से बढ़ाता है। बेहतर है कि घर का ताजा और कम तेल वाला खाना खाएं।

ये भी  पढ़ें:   शरीर में कमजोरी और खून की कमी? इन 7 सुपरफूड्स से पाएं तुरंत राहत

ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड

पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड जैसे इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड मीट, नमकीन, रेडी-टू-ईट आइटम और डिब्बाबंद खाने में नमक और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज्यादा होती है। अत्यधिक नमक लिवर पर दबाव डाल सकता है और लंबे समय में सूजन और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रोसेस्ड फूड में मौजूद केमिकल्स भी लिवर को डिटॉक्स करने में ज्यादा मेहनत करवाते हैं, जिससे वह धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। जहां तक संभव हो, ताजे और घर में बने भोजन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं।

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

लिवर को मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी का सेवन करें। नियमित व्यायाम करें और वजन को कंट्रोल में रखें। अगर आपको थकान, भूख न लगना, पेट में सूजन या त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। लिवर की सेहत हमारे पूरे शरीर से जुड़ी होती है। रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकती हैं। इसलिए समय रहते अपनी डाइट पर ध्यान दें और इन 3 फूड्स का सेवन सीमित करें। स्वस्थ खानपान ही स्वस्थ लिवर की कुंजी है।

(यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या या डाइट बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।)  

