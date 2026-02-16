परिणीति चोपड़ा ने करवाया अपने खूबसूरत घर का Toor, बेटे के लिए बदल दिया पति राघव का Room

19 FEBTHURSDAY2026 1:39:26 AM
  • Updated: 16 Feb, 2026 06:31 PM
नारी डेस्क:  एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने YouTube व्लॉग पर अपने फ़ैन्स को अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही पर्सनल चैप्टर की झलक दिखाई है, जहां उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पति राघव चड्ढा के पुराने स्टडी रूम को अपने बेटे नीर की नर्सरी में बदल दिया है। अपने लेटेस्ट व्लॉग “Our Nursery Tour: Inside Neer’s Beautiful Little World” में, नई मम्मी ने अपने छोटे से बच्चे के लिए खूबसूरती से डिज़ाइन की गई जगह का एक इंटिमेट वॉकथ्रू शेयर किया।


व्लॉग के क्लिप में नेचुरल लाइट में नहाया हुआ एक सॉफ्ट, पेस्टल-टोन वाला नर्सरी दिखाया गया है। एक वीडियो फ्रेम में परिणीति बड़ी फ्रेंच खिड़कियों के पास खड़ी हैं, जिनमें सफेद पारदर्शी पर्दे लगे हैं और दूसरे क्लोज-अप में एक नाजुक बेबी मोबाइल दिखता है, जिसमें पालने के ऊपर जानवरों की मुलायम आकृतियां लटकी हुई हैं। आप एक कोने में केन लैंप के पास एक गद्देदार कुर्सी और उस पर नीर के नाम की कढ़ाई वाला एक हल्का नीला तकिया बड़े करीने से रखा हुआ देख सकते हैं। नर्सरी में म्यूट शेड्स में लटकते खिलौनों के साथ एक प्ले मैट भी है। इसमें विंटेज-प्रेरित कालीन भी है, और धारीदार दीवारों पर विंटेज क्लासिक कारों के फ्रेम किए हुए चित्र लगे हैं। मुलायम साज-सज्जा और हल्के डेकोर एलिमेंट वाला पालना पूरे सौंदर्य को पूरा करता है।
 

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए, परिणीति ने इसे कैप्शन दिया-“हमारे दिल का एक टुकड़ा @raghavchadha88”। व्लॉग में परिणीति ने बताया कि उनका 99 प्रतिशत समय अब ​​​​अपने बच्चे के साथ नर्सरी में बीतता है, इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दौर बताते हुए। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में मज़ेदार बातें बताते हुए, परिणीति ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वह बहुत लाउड, बबली और खुशमिजाज हैं, लेकिन जहां वह 50 परसेंट वैसी हैं, वहीं बाकी 50 परसेंट शांत, मेडिटेटिंग और सॉफ्ट एस्थेटिक्स की तरफ झुकाव रखती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट फैब्रिक, सॉफ्ट लाइटिंग और जेंटल वाइब पसंद हैं - कुछ ऐसा जो उनके पति राघव चड्ढा को भी पसंद है।


राघव, जो वीडियो में आगे दिखाई देते हैं, ने बताया कि शादी से पहले नर्सरी असल में उनका स्टडी रूम था। उन्होंने बताया कि यह वह जगह थी जहां वह अपने बच्चे के आने से पहले अपने पार्लियामेंट्री भाषणों, खास चर्चाओं और ज़रूरी बातों की तैयारी करते थे। उन्होंने याद किया कि कैसे वह वहां बैठकर अपने नोट्स और तैयारियां करते थे और अब वह कमरा उनके बेटे के लिए बदल गया है। राघव ने नर्सरी के पूरे इंटीरियर की ज़िम्मेदारी लेने का क्रेडिट भी परिणीति को दिया। परिणीति और राघव की बात करें तो, कपल ने अक्टूबर 2025 में अपने बेटे नीर का स्वागत किया। उन्होंने सितंबर 2023 में उदयपुर में एक पारंपरिक समारोह में शादी की, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए।

