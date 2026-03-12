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अगर रात में नहीं आती नींद तो सोने से पहले खा लें यह चीज, जल्दी आएगी गहरी नींद

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Mar, 2026 10:23 AM
अगर रात में नहीं आती नींद तो सोने से पहले खा लें यह चीज, जल्दी आएगी गहरी नींद

नारी डेस्क:  आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं। कई लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। इसका असर धीरे-धीरे सेहत, दिमाग और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगता है। अच्छी नींद न मिलने से थकान, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और ध्यान लगाने में परेशानी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ऐसे में कुछ लोग नींद की दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक दवाइयों का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता। अच्छी बात यह है कि कुछ प्राकृतिक चीजें भी ऐसी होती हैं जो शरीर को आराम देती हैं और नींद लाने में मदद कर सकती हैं। इन्हीं में से एक चीज है केला।

केला खाने से क्यों आती है अच्छी नींद

केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर मौसम में आसानी से मिल जाता है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटैशियम और विटामिन B6। ये सभी तत्व शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम और पोटैशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, जिससे शरीर का तनाव कम होता है। वहीं विटामिन B6 शरीर में ऐसे हार्मोन बनाने में मदद करता है जो दिमाग को शांत करते हैं और नींद लाने में सहायक होते हैं। इसलिए सोने से पहले केला खाने से शरीर को आराम मिलता है और जल्दी नींद आने में मदद मिल सकती है।

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सोने से पहले केला खाने का सही तरीका

अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है, तो सोने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले एक पका हुआ केला खा सकते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और धीरे-धीरे दिमाग शांत होने लगता है। कुछ लोग केले को गुनगुने दूध के साथ भी लेते हैं। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक तत्व भी नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए केला और दूध का कॉम्बिनेशन नींद के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है।

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तनाव कम करने में भी मददगार

केला सिर्फ नींद के लिए ही नहीं बल्कि तनाव और थकान कम करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक शुगर शरीर को हल्की ऊर्जा देती है और दिमाग को शांत करने में सहायक होती है। इसलिए जिन लोगों को काम के दबाव या तनाव के कारण नींद नहीं आती, उनके लिए यह एक आसान और प्राकृतिक उपाय हो सकता है।

अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये आदतें

अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद बेहतर हो, तो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि कुछ अच्छी आदतें अपनाना भी जरूरी है। जैसे रात को सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल न करें, हल्का भोजन करें और रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। इसके अलावा सोने से पहले हल्का टहलना या गुनगुना दूध पीना भी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

सोने से पहले करें ये काम, आएगी अच्छी नींद और दूर होगा तनाव!

ध्यान रखने वाली बात

हालांकि केला सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन हर व्यक्ति की सेहत अलग होती है। अगर आपको लंबे समय से गंभीर नींद की समस्या है या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। अगर आपको रात में जल्दी नींद नहीं आती, तो सोने से पहले केला खाने की आदत डाल सकते हैं। यह एक आसान, प्राकृतिक और हेल्दी तरीका है, जो शरीर को आराम देने और नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।  

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