अगर नाखूनों पर बनता है आधा चांद, तो समझिए किस्मत दे रही है ये खास इशारे

नारी डेस्क : सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और उन पर बने निशानों के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में संकेत बताए गए हैं। इसी तरह हाथों के नाखूनों पर दिखाई देने वाला अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान भी खास माना जाता है। आपने कई लोगों के नाखूनों के निचले हिस्से में यह छोटा सा आधे चांद जैसा सफेद निशान देखा होगा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इस निशान को देखकर व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन में मिलने वाली सफलताओं के बारे में कई बातें पता चल सकती हैं।

तर्जनी अंगुली

यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र का निशान होता है, तो ऐसे लोग स्वाभिमानी और मेहनती माने जाते हैं। ये लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और अपने काम के प्रति बेहद समर्पित रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। व्यापार में भी इन्हें अच्छा लाभ मिलता है और नौकरी के अवसर भी इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।

मध्यमा अंगुली

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि मध्यमा अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को जीवन में धन-संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। इन्हें व्यापार और अन्य क्षेत्रों में अचानक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। मध्यमा अंगुली का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को जीवन में कुछ चीजें देर से मिलती हैं। शादी और नौकरी भी थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन जो भी मिलता है वह स्थायी और अच्छा होता है।

अनामिका अंगुली

जिन लोगों की अनामिका अंगुली के नाखून के नीचे अर्धचंद्र जैसा निशान होता है, उन्हें समाज में मान-सम्मान प्राप्त होता है। ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता हासिल करते हैं। अनामिका अंगुली का संबंध सूर्य से माना जाता है, जो शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसलिए ऐसे लोग स्वाभिमानी, ईमानदार और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। राजनीति, सरकारी सेवा, चिकित्सा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ये लोग ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं।

कनिष्ठका अंगुली

कनिष्ठका अंगुली के नाखून पर अर्धचंद्र का निशान होने पर व्यक्ति को मेहनती और प्रतिभाशाली माना जाता है। इस अंगुली का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो व्यापार, कला, संगीत और संचार से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग व्यापार में अच्छा लाभ कमाते हैं और नृत्य-संगीत या एंकरिंग जैसे क्षेत्रों में भी नाम कमा सकते हैं। ये अपने काम को पूरे मन से करते हैं, जिससे उन्हें जीवन में सफलता और प्रसिद्धि मिलती है।

अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र

यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के नाखून के नीचे अर्धचंद्र का सफेद निशान दिखाई देता है, तो इसे मजबूत इच्छाशक्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे लोग जिस काम को करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, जो सुख-संपदा और भौतिक सुखों का कारक है। इसलिए ऐसे लोगों को जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान मिलने की संभावना अधिक रहती है। अभिनय या कला के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छी पहचान बना सकते हैं।

