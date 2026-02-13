19 FEBTHURSDAY2026 1:51:22 AM
क्रिकेट होस्ट की दुल्हन बनेगी 37 साल की यह खूबसूरत एक्ट्रेस,  मीडिया से दूर सादगी से करेगी शादी

  Updated: 13 Feb, 2026 02:21 PM
क्रिकेट होस्ट की दुल्हन बनेगी 37 साल की यह खूबसूरत एक्ट्रेस,  मीडिया से दूर सादगी से करेगी शादी

नारी डेस्क: कृतिका कामरा और गौरव कपूर इस मार्च अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस खास मौके के लिए दोनों ने भव्य और दूर स्थान पर होने वाली बड़ी शादी की जगह एक आधुनिक और सादगी भरा समारोह चुनने का फैसला किया है। शादी की पूरी तैयारी में दोनों खुद सक्रिय रूप से शामिल हैं और हर छोटी-बड़ी बात को ध्यान में रखकर योजना बना रहे हैं। 
उनका मकसद अपनी शादी को बिना दिखावे के, सादगी और अर्थपूर्ण तरीके से मनाना है। अपनी सादगी भरी सोच के लिए पहचाने जाने वाले कृतिका और गौरव चाहते हैं कि उनकी शादी उनके स्वभाव और उनकी सोच को दर्शाए। साफ-सुथरी, सुंदर और आधुनिक शैली को अपनाने का उनका फैसला किसी चलन के कारण नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को बनाए रखने के लिए है। सूत्रों के अनुसार, 'कृतिका और गौरव के लिए शादी कभी भी बड़े स्तर का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि उसका महत्व ज़्यादा है।

 उन्होंने दूर स्थान पर शादी करने के बजाय मुंबई में एक सादा, निजी और आधुनिक समारोह रखने का फैसला किया है। वे चाहते हैं कि यह जश्न उनकी सोच और मूल्यों को दिखाए। हर चीज़ को बहुत सोच-समझकर चुना जा रहा है। सजावट से लेकर पहनावे तक, हर बात में उनकी सादगी और सच्चाई झलकेगी।' शादी का यह समारोह आत्मीयता और अपनेपन पर केंद्रित होगा। गौरव एक एक्टर और इंडियन प्रीमियर लीग एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 और अन्य शो के प्री-मैच शो के लिए एक जाने-माने क्रिकेट प्रेजेंटर हैं। वह YouTube पर 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' शो भी होस्ट करते हैं.
 

