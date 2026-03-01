ईरान लीडर खामेनेई की मौत पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

नारी डेस्क: हाल ही में अमेरिका और इजरायल के अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अत्ताउल्लाह खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। इस घटना के बाद दुनियाभर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी बीच, ईरान की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस एलनाज नोरौजी ने खामेनेई की मौत के बाद जश्न मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।

एलनाज नोरौजी ने किया जश्न का वीडियो शेयर

एलनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ‘गिव इट टू हर’ गाने पर नाचती-झूमती नजर आ रही हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- "जब लेफ्टीस मुझसे असहमत थे और अब वे जानते हैं कि मैं सही थी। हम एक तानाशाह की मौत का जश्न मना रहे हैं दोस्तों। खामेनेई चला गया।" इस वीडियो में उनका उत्साह और खुशी साफ नजर आ रही थी। एलनाज के इस कदम ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा और इसे लेकर काफी चर्चा हुई।

एलनाज का ईरान और वहां की राजनीति पर रुख

एलनाज नोरौजी हमेशा से ही ईरान के लोगों के दर्द और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों पर बोलती आई हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि नई सरकार के आने के बाद ईरान में एक धर्म को थोपा गया और लोगों की स्वतंत्रता सीमित हो गई। इसलिए एलनाज ने खामेनेई की मौत के बाद जश्न मनाकर अपनी राय जाहिर की और यह दिखाया कि वह तानाशाही और स्वतंत्रता की सीमाओं के खिलाफ हैं।

अमेरिका-इजरायल अटैक और मिडिल ईस्ट की स्थिति

28 फरवरी की देर रात अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद खामेनेई की मौत की खबर आई। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले और खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा की स्थिति में बदलाव आने की संभावना है।

ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद एलनाज नोरौजी का जश्न मनाना और इसे सोशल मीडिया पर साझा करना उनकी व्यक्तिगत राय और ईरान में होने वाले राजनीतिक बदलाव पर उनके नजरिए को दर्शाता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस और चर्चाओं को जन्म दिया है, वहीं मिडिल ईस्ट की जटिल स्थिति अब और अधिक संवेदनशील हो गई है।