फराह खान के हसबैंड  का नया लुक सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय, लोग बोले – AI हैं

नारी डेस्क: फराह खान के पति और फिल्म एडिटर शिरीष कुंदर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर शेयर की, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इस तस्वीर में उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग हैरान हैं और कई ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें हॉलीवुड हीरो और अहान पांडे जैसा बताया।

शिरीष कुंदर का नया लुक

शिरीष कुंदर की यह तस्वीर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हुई, जिसमें उनका चेहरा पहले से काफी बदल गया नजर आ रहा है। उनकी स्टाइलिंग और मेकओवर ने लोगों को चौंका दिया है। फोटो में उन्हें देखकर कई लोग पहचान नहीं पा रहे थे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, "ओह माय गॉड सर, आप कितने यंग दिखते हैं", "गजब हैंडसम", और "आप अपने बेटे की तरह दिखते हैं"। कुछ लोगों ने शिरीष की तुलना बॉलीवुड अभिनेता अहान पांडे से भी की। कई लोगों ने इसे AI एडिटिंग का कमाल भी मान लिया। फराह खान के पति शिरीष कुंदर का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

फराह और शिरीष की शादी और उम्र का अंतर

फराह खान और शिरीष कुंदर के बीच करीब 8 साल का उम्र का अंतर है। जब दोनों ने शादी की थी तो इस ऐज गैप को लेकर नेगेटिव कमेंट्स आए थे। फराह खान ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्सर इंडस्ट्री में केवल ज्यादा सफल लोगों पर ध्यान दिया जाता है। इस वजह से शिरीष को कई पार्टियों में अनदेखा किया जाता था। फराह ने कहा, "दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो केवल उस इंसान पर ध्यान देते हैं जो उस समय ज्यादा सक्सेसफुल होता है। वे मुझसे बात करते हैं और मेरे पति को इग्नोर कर देते हैं। यह मुझे और उन्हें पसंद नहीं था। हमने तय किया कि जहां असहज महसूस हो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं कि वह खुश और शांत रहें।"

फराह और शिरीष की मुलाकात और शादी

फराह और शिरीष की पहली मुलाकात साल 2004 में फिल्म ‘मैं हूं ना’ के सेट पर हुई थी। शिरीष उस समय एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि फराह ने डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया। इसी दौरान दोनों करीब आए और बाद में साल 2004 में एक प्राइवेट सेरिमनी में शादी कर ली।

फराह खान के बच्चे

शादी के करीब 4 साल बाद, साल 2008 में IVF के जरिए फराह और शिरीष के तीन बच्चे हुए – दिवा, अन्या और जार। फराह अपने पति और बच्चों के साथ ज्यादा तस्वीरें शेयर नहीं करती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों की नजरों से दूर रखना पसंद करती हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

शिरीष कुंदर के इस नए लुक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका यह मेकओवर उन्हें बिल्कुल जवान और आकर्षक दिखा रहा है। उनके फैंस का कहना है कि शिरीष का यह लुक उन्हें बॉलीवुड के किसी युवा अभिनेता की तरह बना देता है।