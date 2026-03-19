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नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां को चढ़ाएं ये खास नौ फूल, मिलेगी विशेष कृपा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Mar, 2026 05:23 PM
नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां को चढ़ाएं ये खास नौ फूल, मिलेगी विशेष कृपा

नारी डेस्क : आज यानी 19 मार्च 2026, गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। नौ दिनों तक चलने वाला यह पावन पर्व 27 मार्च को राम नवमी के साथ समाप्त होगा। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन उन्हें विशेष फूल अर्पित करने का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सही फूलों से पूजा करने पर माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए जानते हैं नौ दिनों तक किस देवी को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए। नौ दिनों तक देवी मां को अर्पित करें ये खास फूल। 

पहला दिन मां शैलपुत्री

नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें सफेद कनेर और गुड़हल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

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दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी

नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन उन्हें चमेली या कोई भी सफेद फूल अर्पित करना शुभ और लाभकारी माना जाता है, जिससे साधक को तप, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है।

तीसरा दिन मां चंद्रघंटा

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें कमल या शंखपुष्पी का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है, जिससे साहस, शांति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की प्राप्ति होती है।

चौथा दिन मां कुष्मांडा

नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें गेंदे के फूल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

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पांचवां दिन मां स्कंदमाता

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें पीला गुलाब या चंपा का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है, जिससे भक्तों को संतोष, सुख और संतान से जुड़ी खुशियों की प्राप्ति होती है।

छठा दिन मां कात्यायनी

नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। इस दिन उन्हें लाल गुलाब या लाल गेंदे के फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे साहस, शक्ति और जीवन की बाधाओं को दूर करने की क्षमता प्राप्त होती है।

सातवां दिन मां कालरात्रि

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें कृष्ण कमल या रात की रानी के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और भय व बाधाओं से मुक्ति मिलती है।

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आठवां दिन मां महागौरी

नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें मोगरा या बेला के फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में शांति, सौंदर्य और पवित्रता का संचार होता है।

नौवां दिन मां सिद्धिदात्री

नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन उन्हें लाल कमल या चंपा के फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे भक्तों को सिद्धि, सफलता और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आप नवरात्रि के किसी भी दिन माता रानी को लाल गुलाब अर्पित कर सकते हैं। इसे प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।

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