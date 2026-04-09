"बेटी को इंसाफ़ नहीं मिला तो अपने बाल नहीं संवारूंगी..." रेप पीड़िता की मां ने खाई कसम

नारी डेस्क: RG Kar मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या की पीड़िता की माँ और BJP उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को हराने की कसम खाई है। उन्होंने यह प्रण लिया है कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ़ नहीं मिल जाता, तब तक वह अपने बाल नहीं संवारेंगी। मुख्यमंत्री को अपना मुख्य विरोधी बताते हुए देबनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए इस भयानक अपराध से उनकी बेटी को बचाने में नाकाम रहीं।

यह भी पढ़ें: क्या 10-12 गिलास पानी पीने से ही निकल जाती है किडनी की पथरी?



रत्ना देबनाथ ने कहा- "मेरी मुख्य दुश्मन ममता बनर्जी हैं, क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरी बेटी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। ममता बनर्जी ने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? मैंने कभी अपने बाल नहीं संवारे, मैं कसम खाती हूं कि जब तक मेरी बेटी को इंसाफ़ नहीं मिल जाता - मैं अपने बाल नहीं संवारूंगी। मैं कल अपना नामांकन दाखिल करूंगी।" देबनाथ ने कहा- "लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं और ममता बनर्जी को हारते हुए देखना चाहते हैं।" आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की घटना 9 अगस्त, 2024 को हुई थी, जब कैंपस के एक सेमिनार रूम में 31 साल की एक महिला पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था।



यह भी पढ़ें: लड़कियों में दिखने लगे ये बदलाव, तो समझो जल्दी जवान हो रही है



इस मामले को लेकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और गुस्सा देखने को मिला, और कई लोगों ने पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पुलिस के इस मामले को संभालने के तरीके पर असंतोष जताए जाने के बाद, जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई। CBI ने तब से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच, पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होनी है।

