दीपिका कक्कड़ की ननद को बीच सड़क इफ्तार करना पड़ा भारी, लोग बोले- इन्हें ईरान भेजो

नारी डेस्क: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननद YouTuber सबा इब्राहिम को सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जब उनके हालिया व्लॉग के एक वीडियो में उन्हें और उनके परिवार को हाईवे के किनारे बैठकर इफ़्तार करते हुए दिखाया गया। कई यूज़र्स ने इस काम को ख़तरनाक बताया और उन पर सुरक्षा के बुनियादी नियमों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया। सबा एक लोकप्रिय व्लॉगर हैं जो YouTube पर अपने परिवार के पल और निजी अपडेट शेयर करने के लिए जानी जाती हैं।

This is YouTube influencer Saba Kajahaan. Her family was traveling when they stopped their car and had iftar on the highway.



This isn't just breaking highway rules,it's insanely dangerous. Who will be responsible if something happens on a running highway? pic.twitter.com/DtzkwMJtqU — Chota Don (@choga_don) March 14, 2026



अपने हालिया व्लॉग में सबा ने ईद मनाने के लिए मुंबई से अपने पति के होमटाउन मौदहा तक के अपने सफर को दिखाया। हालांकि, व्लॉग के एक हिस्से ने ऑनलाइन विवाद खड़ा कर दिया। सफर के दौरान, सबा और उनके पति खालिद नियाज़ उर्फ़ सनी ने सूरज डूबने के समय हाईवे पर अपनी कार रोक दी क्योंकि रमजान के दौरान उनके रोजा खोलने का समय हो गया था। इसके बाद इस जोड़े और उनके परिवार के सदस्यों ने सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाया और उन्हें वहीं बैठकर इफ़्तार करते हुए देखा गया।



वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वे सड़क के बिल्कुल करीब बैठे थे तब हाईवे पर कई गाड़ियां तेजी से उनके पास से गुजर रही थीं। इन दृश्यों ने देखने वालों का ध्यान खींचा, और उनमें से कई लोगों ने इस स्थिति में छिपे संभावित खतरे को लेकर चिंता ज़ाहिर की। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस फ़ैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस जोड़े के साथ एक छोटा बच्चा भी था, और एक व्यस्त हाईवे के किनारे बैठना उनकी जान को जोखिम में डाल सकता था। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि इस हरकत से दूसरे वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं कुछ ने तो गुस्से में कहा- इन लोगों को ईरान भेज दो।



हाईवे पर इफ्तारी करते हुए सबा कहती हैं कि एक अलग ही एक्सपीरिएंस हैं, बेस्ट एक्सपीरिएंस है। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई रेस्टोरेंट ही होगा, जहां वो लोग इफ्तारी कर पाएंगे क्योंकि, हाईवे पर कुछ नहीं मिलता। वहीं, मुस्लिम धर्म में जब रोजे चल रहे होते हैं, तो इफ्तारी का भी वक्त होता है। ऐसे में वो लोग ना तो उससे पहले कुछ खा सकते हैं और ना उसके बाद ही कुछ खा सकते हैं। इसी वजह से सबा को हाईवे पर ही इफ्तारी करनी पड़ी थी।