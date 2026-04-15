CBSE Result: गंभीर बीमारी भी नहीं रोक सकी Aarav Vats के कदम, 10वीं  में आए  96.6%

नारी डेस्क: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को 2026 के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इसके साथ ही नई दोहरी-परीक्षा प्रणाली में बदलाव का सफल चरण पूरा हो गया है, और राष्ट्रीय पास दर में भी मामूली सुधार देखने को मिला है। लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा से लंबी लड़ाई लड़ने वाले आरव वत्स ने कक्षा 10 की परीक्षा में शानदार 96.6% अंक हासिल किए हैं।



आरव वत्स ने गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का किया सामना

आरव वत्स एक प्रेरणादायक छात्र हैं, जिन्होंने लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा के खिलाफ दो साल की बहादुरी भरी लड़ाई के बाद CBSE कक्षा 10 की परीक्षामें शानदार 96.6% अंक हासिल किए। यह उपलब्धि उनकी दृढ़ता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाती है। उन्होंने एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती (लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा) पर काबू पाते हुए यह उपलब्धि हासिल की।



क्या है लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा

लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकार का कैंसर है, जो शरीर की लिम्फेटिक सिस्टम (रोग-प्रतिरोधक तंत्र) को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से उन कोशिकाओं (लिम्फोब्लास्ट) से शुरू होता है जो सामान्यतः सफेद रक्त कोशिकाओं (WBC) में बदलती हैं। यह मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में होता है, जो अक्सर मीडियास्टिनल मास (छाती में गांठ), सांस की तकलीफ, और लिम्फ नोड की सूजन के साथ प्रकट होता है।



93.70% बच्चे हुए पास

कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा है, जो 2025 के 93.66% से थोड़ा अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप, CBSE ने इस वर्ष दो बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत की थी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक आयोजित की गई थी, और दूसरी परीक्षा मई के मध्य में शुरू होने का प्रस्ताव है। इस वर्ष, कक्षा 10 के छात्रों का पास प्रतिशत 93.70% रहा है, जो पिछले वर्ष यानी 2025 की परीक्षा—के पास प्रतिशत (93.66%) से बेहतर है। CBSE ने 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक भारत और विदेशों के 26 देशों में अपने से जुड़े 31,000 से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं 2026 आयोजित कीं। देश और विदेश में 8074 से ज़्यादा केंद्रों पर लगभग 46 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए।

