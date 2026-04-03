कैंसर के लंबे ट्रीटमेंट के बाद फिर बिगड़ी दीपिका कक्कड़ की तबीयत, बुरी तरह हिल गई एक्ट्रेस

नारी डेस्क: एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने लिवर कैंसर के इलाज के कुछ महीनों बाद, अपनी सेहत में आई एक और दिक्कत के बारे में खुलकर बात की है। वह और उनके पति शोएब इब्राहिम अपने YouTube चैनल पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करते रहते हैं। दीपिका के चैनल पर शेयर किए गए एक नए वीडियो में, उन्होंने अपनी सेहत के बारे में बात की और माना कि वह इसे लेकर थोड़ी परेशान हैं साथ ही उन्होंने इस बात की भी तारीफ़ की कि शरीर में इतने सारे बदलाव आने के बावजूद, औरतें कितनी मज़बूती से हर चीज को संभालती हैं।



दीपिका ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से कई क्लिप शूट कर रही थीं, लेकिन वह व्लॉग पूरा नहीं कर पाईं। उन्होंने आगे कहा, -“ऐसे में कोई वजह नहीं है, मतलब मैं अगर सच में आपको बोलूं तो मेरे जो यह दोबारा हुआ है वह छोटा सिस्ट जो 1.3 cm का आया है, उसके बाद मैं थोड़ी हिल गई हूं। इसने मुझे हिला दिया है मैं थोड़ा सा घबरा गई हूं कि ऐसा क्यों हुआ।” उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह इन मामलों के बारे में सोच रही हैं और उन्हें समझ आया है कि महिलाओं का शरीर कितना कॉम्प्लेक्स होता है। उन्होंने कहा कि हम लेडीज़ जितनी हैं, उससे कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं।



दीपिका ने कहा कि महिलाएं अपने शरीर, अपने मंथली साइकिल, अपने हार्मोनल इश्यू, मूड स्विंग और किसी भी बीमारी के बावजूद, अपनी ज़िंदगी में इतने आसानी से काम कर पाती हैं। दीपिका ने कहा कि वह महिलाओं के जोश और उनकी मज़बूती को सलाम करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दिनों वह थकी हुई होती हैं, वह सो जाती हैं और माना कि उनकी हेल्थ ने उनकी लाइफस्टाइल में कितनी चीज़ें बदल दी हैं। उन्होंने कहा, “हमें मज़बूत और पॉज़िटिव रहना होगा। वह रखना और उसके साथ अपनी डेली लाइफ में जीना, यह सारी बातें कि आगे की लाइन के ट्रीटमेंट क्या होंगे । तो यह कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ समझ रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं यह शेयर करना चाहती थी।”



दीपिका पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। जून 2025 में, 'ससुराल सिमर का' की इस एक्ट्रेस ने अपने चल रहे इलाज के तहत ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई। तब से दीपिका अपने YouTube चैनल का इस्तेमाल अपनी सेहत से जुड़ी इस यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए कर रही हैं; वह कीमोथेरेपी के अपने अनुभव, अपने भावनात्मक उतार-चढ़ाव और ठीक होने की दिशा में अपने धीरे-धीरे बढ़ते कदमों को फैंस के साथ शेयर करती हैं। वह और शोएब दोनों ही अपने-अपने व्लॉग पर नियमित रूप से अपडेट पोस्ट करते रहते हैं, जिससे उनके फैंस उनसे करीब से जुड़े रहते हैं और उन्हें सारी जानकारी मिलती रहती है।

