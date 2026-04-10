"डार्क सर्कल्स जिंदाबाद..." दूसरे बच्चे के बाद एक्ट्रेस सोनम कपूर का हो गया बेहद बुरा हाल

नारी डेस्क: एक्ट्रेस सोनम कपूर, जिन्होंने हाल ही में अपने पति आनंद आहूजा के साथ अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया है, उन्हें अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में अपने डार्क सर्कल्स दिखाते हुए देखा गया। 'नीरजा' एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के 'स्टोरीज' सेक्शन में जाकर अपनी एक तस्वीर अपलोड की, जिसमें वह प्यार से अपने नवजात बेटे को अपनी बाहों में लिए हुए हैं। फोटो पर लिखा था, "डार्क सर्कल्स जिंदाबाद ।"

हाल ही में, सोनम ने इंटरनेट यूज़र्स के साथ अस्पताल से अपने नवजात बच्चे को अपने दिल से लगाकर पकड़े हुए पहली तस्वीर शेयर की थी। इस बेहद निजी पल को अपने इंस्टाग्राम परिवार के साथ शेयर करते हुए, सोनम ने बस इतना लिखा- "शब्दों से परे आभारी हूं।" पहली तस्वीर में 'रांझणा' एक्ट्रेस अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई दिखाई दे रही थीं, और धीरे से अपने नवजात बच्चे को अपनी छाती से लगाए हुए थीं; उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इसके बाद सोनम की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें वह अस्पताल की ट्रे के पास बैठी हुई थीं और काले रंग के लाउंजवियर में पोज़ दे रही थीं।



सोनम को इस साल 29 मार्च को अपने दूसरे बच्चे, एक बेटे का आशीर्वाद मिला। सोशल मीडिया पर अपने नन्हे मेहमान के आने की खुशी भरी घोषणा करते हुए, सोनम ने लिखा- "बेहद कृतज्ञता और प्यार से भरे दिलों के साथ, हम 29 मार्च 2026 को अपने बेटे के आगमन की घोषणा करते हुए बहुत खुश हैं। हमारा परिवार बढ़ गया है और उसके आने से, हमारे दिल सबसे खूबसूरत तरीके से और भी बड़े हो गए हैं। " उन्होंने कहा- "वायु अपने छोटे भाई का स्वागत करके बहुत खुश है और हम इस अनमोल नई ज़िंदगी के लिए खुद को बहुत धन्य महसूस करते हैं, जिसने हमारे घर को खुशियों और कृपा से भर दिया है।"