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इस तारीख को जन्मी लड़कियां प्यार में होती हैं बेहद सीरियस, निभाती हैं लाइफटाइम रिश्ता

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Apr, 2026 12:12 PM
इस तारीख को जन्मी लड़कियां प्यार में होती हैं बेहद सीरियस, निभाती हैं लाइफटाइम रिश्ता

नारी डेस्क: अंकशास्त्र (Numerology) के अनुसार जिन लड़कियों का जन्म 4, 13 या 22 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 माना जाता है। इन पर राहु का प्रभाव बताया जाता है, जिससे उनका स्वभाव और सोचने का तरीका दूसरों से अलग होता है। ये लड़कियां प्यार को हल्के में नहीं लेतीं, बल्कि इसे एक गहरा और जिम्मेदारी भरा रिश्ता मानती हैं।

कैसी होती हैं मूलांक 4 की लड़कियां?

मूलांक 4 की लड़कियां बाहर से शांत, प्रैक्टिकल और कम बोलने वाली लग सकती हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत गहरी सोच रखने वाली होती हैं। ये रिश्तों में दिखावे या फालतू ड्रामा को पसंद नहीं करतीं, बल्कि साफ और ईमानदार बातचीत को महत्व देती हैं।

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प्यार को लेकर इनका नजरिया

ये लड़कियां प्यार को टाइमपास नहीं मानतीं। इनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन, भरोसा और समझ होता है। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करतीं, लेकिन जब किसी को अपना मान लेती हैं तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ रिश्ता निभाती हैं।

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रिश्तों में इनकी खासियत

अगर ये किसी रिश्ते में आ जाएं तो उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं। अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट देती हैं और बदले में भी यही उम्मीद रखती हैं। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में विश्वास करती हैं और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं।

रिश्तों में आने वाली चुनौतियां

मूलांक 4 की लड़कियों के लिए रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। कई बार ये ऐसे रिश्तों में फंस सकती हैं जहां बैलेंस नहीं होता। अपनी गहरी भावनाओं के कारण ये कई बार खुद को पार्टनर की जरूरतों में भूल जाती हैं। इसलिए इनके लिए सबसे बड़ा सबक यही माना जाता है कि रिश्ते में प्यार के साथ-साथ अपनी पहचान और सीमाएं बनाए रखना जरूरी है।

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किन नंबरों के साथ बनती है अच्छी जोड़ी?

मूलांक 1: स्थिरता और सम्मान मिलता है
मूलांक 6: संतुलित और समझदार रिश्ता
मूलांक 7: मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन मजबूत
वहीं, मूलांक 3 और 5 के साथ इनके रिश्तों में कभी-कभी असंतुलन देखने को मिल सकता है।

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मूलांक 4 की लड़कियां प्यार में बेहद गंभीर और वफादार होती हैं। ये रिश्तों को दिल से निभाती हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में विश्वास रखती हैं। हालांकि इन्हें यह सीखने की जरूरत होती है कि प्यार में खुद को खोना नहीं, बल्कि संतुलन बनाकर चलना सबसे जरूरी है।

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