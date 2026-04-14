कुंवारी महिलाओं में कैंसर होने की संभावना 83%, शादी के बाद खतरा हो जाता है कम: स्टडी

नारी डेस्क: क्या शादी सच में आपकी सेहत पर असर डाल सकती है? एक नई स्टडी ने यह सुझाव देकर एक बहस छेड़ दी है कि जिन लोगों ने शादी नहीं की, उन्हें शादीशुदा लोगों की तुलना में कैंसर का ज़्यादा खतरा हो सकता है। 'कैंसर रिसर्च कम्युनिकेशंस' में छपी इस स्टडी में पाया गया कि कुंवारे पुरुषों को कैंसर की दर शादीशुदा पुरुषों की तुलना में 68% ज़्यादा है। महिलाओं के मामले में यह अंतर और भी ज़्यादा है जिन महिलाओं ने शादी नहीं की, उनमें कैंसर होने की संभावना 83% ज़्यादा पाई गई।



ये है नतीजे

हालांकि ये नतीजे हैरान करने वाले लग सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि शादी और सेहत के बीच का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सामाजिक सहयोग, जीवनशैली की आदतें, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, और यहां तक ​​कि चिकित्सा प्रणाली में मौजूद पूर्वाग्रह भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ यह असर और भी मज़बूत होता गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि शादी से जुड़े सेहत के फ़ायदे समय के साथ-साथ जमा होते जाते हैं।



कुंवारी महिलाओं को ज्यादा खतरा

अध्ययनों से यह भी पता चला है कि शादीशुदा लोगों में सिगरेट पीने, ज़्यादा शराब पीने या असुरक्षित यौन संबंध बनाने जैसे जोखिम भरे व्यवहारों में शामिल होने की संभावना कम होती है; ये ऐसे कारक हैं जिनका संबंध फेफड़ों और सर्वाइकल कैंसर जैसे कैंसर से है। इस अध्ययन में महिलाओं में ज़्यादा मज़बूत संबंध देखने को मिला। सबसे चौंकाने वाले निष्कर्षों में से एक यह था कि जिन महिलाओं ने कभी शादी नहीं की, उनमें पुरुषों की तुलना में कैंसर का जोखिम और भी ज़्यादा था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी एक वजह जैविक कारक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उनमें ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसे कुछ खास तरह के कैंसर का जोखिम ज़्यादा हो सकता है। हालांकि, शोधकर्ता आगाह करते हैं कि सिर्फ़ जैविक कारक ही इस रुझान की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।



शादी से सेहत को मिलते हैं येे फ़ायदे

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि शादी कई अलग-अलग तरीकों से अप्रत्यक्ष रूप से सेहत की रक्षा कर सकती है। शादीशुदा लोगों को अक्सर ये फ़ायदे मिलते हैं जेसे- बेहतर भावनात्मक और सामाजिक सहारा, बीमारी का पता चलते ही जल्द से जल्द इलाज करवाने का प्रोत्साहन।लेकिन, शोधकर्ता आगाह करते हैं कि सिर्फ़ बायोलॉजी ही इस ट्रेंड को पूरी तरह से नहीं समझा सकती, बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक कारक भी उतने ही ज़रूरी हैं।



क्या शादी ही असली वजह है या सिर्फ़ एक संकेत?

सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं हैं कि शादी ही मुख्य कारक है। कुछ का तर्क है कि अध्ययनों में देखे गए फ़ायदे शायद उन व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं जो शादीशुदा लोगों के पक्ष में होती हैं। उदाहरण के लिए शादीशुदा लोगों को अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस तक बेहतर पहुंच मिलती है। उन्हें शायद ज़्यादा नियमित देखभाल और फ़ॉलो-अप मिलते हैं। डॉक्टर शायद यह मान लेते हैं कि उन्हें घर पर ज़्यादा मज़बूत सहारा मिलता है। विशेषज्ञ एक अहम बात पर सहमत हैं: सेहत के नतीजों में सहारा देने वाली व्यवस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। शोध से पता चलता है कि जिन लोगों के सामाजिक जुड़ाव मज़बूत होते हैंचाहे परिवार, दोस्तों या समुदाय के ज़रिए उनकी सेहत और ठीक होने की दरें बेहतर होती हैं।



कुंवारे इस तरह रखें खुद का ख्याल

डॉक्टरों का कहना है कि अविवाहित लोग इन तरीकों से सेहत से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं जैसे- मज़बूत सामाजिक नेटवर्क बनाकर, हेल्थ चेक-अप नियमित रूप से करवाते रहकर, सेहतमंद जीवनशैली अपनाकर। यह विचार कि शादी से कैंसर का जोखिम कम हो सकता है, दिलचस्प है, लेकिन यह कोई सीधा-सीधा कारण-और-प्रभाव वाला रिश्ता नहीं है। हालांकि अध्ययन एक जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं, लेकिन असली वजहें सहारा, जीवनशैली और देखभाल तक पहुंच ही लगती हैं।

