पुरुषों में याददाश्त काे कमजोर करता है नमक, महिलाओं को नहीं है इससे ज्यादा खतरा

नारी डेस्क: ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च से पता चला है कि ज़्यादा नमक वाला खाना पुरुषों में याददाश्त कम होने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकता है। यह रिसर्च दिमाग की सेहत को बनाए रखने में खाने-पीने की चीज़ों के चुनाव के महत्व पर ज़ोर देती है। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कोवान यूनिवर्सिटी (ECU) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस स्टडी में पाया गया कि ज़्यादा सोडियम लेने से 'एपिसोडिक मेमोरी' (घटनाओं से जुड़ी याददाश्त) कमज़ोर हो सकती है। इसी मेमोरी की मदद से लोग अपने निजी अनुभव और पिछली घटनाओं को याद कर पाते हैं, जैसे कि आपने अपनी कार कहां पार्क की थी या स्कूल का आपका पहला दिन कैसा था।



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महिलाओं पर नहीं होता ज्यादा असर

रिसर्च करने वालों ने 72 महीनों तक 1,208 लोगों के शुरुआती सोडियम सेवन और उनकी सोचने-समझने की क्षमता में आई गिरावट को मापा। उन्होंने पाया कि जिन पुरुषों ने ज़्यादा सोडियम लिया था, उनकी एपिसोडिक मेमोरी तेज़ी से कम हुई, जबकि महिलाओं में ऐसा कोई संबंध नहीं देखा गया। 'न्यूरोबायोलॉजी ऑफ़ एजिंग' में छपी इस स्टडी के मुताबिक, जहां सोडियम शरीर के कई ज़रूरी काम करता है और शरीर को ठीक रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, वहीं ज़्यादा सोडियम खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा लगातार बढ़ता देखा गया है।



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ज्यादा सोडियम से आती है दिमाग में सूजन

हालांकि इस प्रक्रिया के पीछे के मॉलिक्यूलर कारणों को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा सोडियम लेने से दिमाग में सूजन आ सकती है, खून की नसें खराब हो सकती हैं और दिमाग तक खून का बहाव कम हो सकता है।

'कम्युनिकेशंस साइकोलॉजी' में छपी यह स्टडी बताती है कि भले ही यादें "धुंधली" महसूस हों, फिर भी लोग उन्हें याद रखने के लिए जो वजहें बताते हैं, वे उन यादों की सच्चाई को परखने का एक काफी हद तक भरोसेमंद तरीका हैं। फिर भी, कानूनी और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही कोई व्यक्ति अपनी बात के समर्थन में मज़बूत वजहें दे रहा हो, लेकिन उसकी अपनी याददाश्त पर उसका भरोसा कमज़ोर पड़ सकता है।