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शादी के एक महीने बाद रश्मिका और विजय ने की एक और रिसेप्शन, इस बार सबसे अलग था दोनों का फैशन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Apr, 2026 11:39 AM
शादी के एक महीने बाद रश्मिका और विजय ने की एक और रिसेप्शन, इस बार सबसे अलग था दोनों का फैशन

नारी डेस्क: फिल्म इंडस्ट्री में जहां अक्सर एक जैसा भड़कीलापन, ग्लैमर और दिखावा हावी रहता है, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का फ़ैशन कहीं ज़्यादा शानदार और अनोखा लगा। शादी के लगभग एक महीने बाद, इस जोड़े की कोडागु-शैली में हुई शादी की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में उनके पहनावे सिर्फ़ फ़ैशन ही नहीं, बल्कि विरासत, इतिहास और ग्लैमर का एक शांत और सुंदर उत्सव भी थे। इस जोड़े ने कोडागु (या कूर्ग) के विराजपेट में स्थित 'सेरेनिटी हॉल' में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 कोडागु दुल्हन का गृह-नगर है। अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में, इस जोड़े ने स्थानीय परंपराओं को अपनाया और उन्हें कोडागु-शैली के पारंपरिक परिधानों में देखा गया।आम साड़ी या रिसेप्शन गाउन चुनने के बजाय, रश्मिका ने हरे और गुलाबी रंग की एक बेहद खूबसूरत कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी, जिसे उन्होंने पारंपरिक कूर्ग शैली में लपेटा। कोडागु की महिलाएं पल्लू को कभी भी कंधे पर नहीं डालतीं; इसके बजाय, कपड़ा छाती के चारों ओर लपेटा जाता है, और पल्लू का किनारा दाहिने कंधे के ऊपर लाकर पीछे की ओर एक पिन से सुरक्षित कर दिया जाता है।


एक्सेसरीज़ के लिए, उन्होंने अपनी शादी से पहले की दूसरी रस्मों की तरह ही, भारी-भरकम गहनों को ही चुना। उन्होंने शाही अंदाज़ वाले सोने के गहने पहने, जिससे सिल्क की साड़ी में बुने हुए सुनहरे धागों की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर उठी। रश्मिका ने कई लड़ियों वाला हार और एक के ऊपर एक पहनी हुई चूड़ियां पहनीं, साथ ही उन्होंने सोने के क्लासिक झुमके भी पहने; यहां तक कि उनकी सोने की सेफ्टी पिन भी सुनहरे रंग की ही थी।  विजय देवरकोंडा ने काले रंग का ब्लेज़र, सफ़ेद शर्ट और काली पतलून पहनी थी।


इस दौरान विजय ने कोडागु की खूबसूरती के बारे में बड़े प्यार से बात की, और इसे एक ऐसी खूबसूरत जगह बताया जिससे उन्हें समय के साथ बहुत लगाव हो गया था। उन्होंने कोडागु की महिलाओं की भी तारीफ़ करते हुए कहा कि रश्मिका से मिलने से पहले भी उन्हें हमेशा यही लगता था कि वे बहुत खूबसूरत होती हैं। एक्टर ने कहा-  "मुझे यह जगह बहुत पसंद आ गई है, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने हमेशा सोचा था कि यहां (कोडागु) की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, उससे मिलने से पहले भी। मुझे लगता है कि कूर्गी औरतें बहुत सुंदर होती हैं, और मैंने उनमें से एक से शादी की है, और मैं बहुत खुश हूं। आप सभी से मिलकर और आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा," ।
 

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