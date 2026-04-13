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दुल्हन के लिए ट्रेंडी और सदाबहार चूड़े के डिजाइन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Apr, 2026 04:45 PM
दुल्हन के लिए ट्रेंडी और सदाबहार चूड़े के डिजाइन

शादी के लुक को पूरा करने में ब्राइडल चूड़ा बेहद खास भूमिका निभाता है। साल 2026 में चूड़ा डिज़ाइन्स में ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप अपनी शादी के लिए कुछ यूनिक और ट्रेंडी ढूंढ रही हैं, तो ये आइडियाज आपके लिए परफेक्ट हैं।

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पर्सनलाइज्ड चूड़ा

आजकल ब्राइड्स अपने चूड़े को खास बनाने के लिए उसमें अपना और अपने पार्टनर का नाम, वेडिंग डेट या कोई स्पेशल मैसेज लिखवाना पसंद कर रही हैं। यह पूरी तरह यूनिक लगता है  और इमोशनल टच देता है। यह देखने में बेहद खूबसूरत दिखता है।

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 पेस्टल शेड चूड़ा

लाल रंग के अलावा अब पिंक, पीच, आइवरी और लैवेंडर जैसे सॉफ्ट कलर ट्रेंड में हैं। मिनिमल ब्राइडल लुक के लिए यह परफेक्ट है।

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 कुंदन और स्टोन वर्क चूड़ा

अगर आप रॉयल लुक चाहती हैं तो कुंदन, पर्ल और स्टोन वर्क वाले चूड़े एकदम परफेक्ट हैं। यह हैवी और रिच लुक देते हैं और लहंगे के साथ काफी शानदार लगते हैं।

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फ्लोरल थीम चूड़ा

2026 में फ्लोरल मोटिफ और 3D फूलों वाले चूड़े काफी ट्रेंड में हैं। यह हल्दी, मेहंदी और प्री-वेडिंग उत्सवों के लिए एक लोकप्रिय और ट्रेंडी विकल्प है। ये चूड़ियां आमतौर पर फूलों, रेशम के धागों (silk thread), गोटा पत्ती, मोतियों और कृत्रिम फूलों से तैयार होता है।

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मिनिमल और एलिगेंट चूड़ा

जो ब्राइड्स सिंपल लुक पसंद करती हैं, उनके लिए स्लिम और कम डिजाइन वाला चूड़ा ट्रेंड में है। यह इतना हल्का और कंफर्टेबल होता है कि इसे रोजाना भी पहन सकते हैं

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मल्टी-कलर चूड़ा

रेड के साथ गोल्ड, ग्रीन या व्हाइट का कॉम्बिनेशन 2026 में काफी पॉपुलर है। चूड़े को अपने लहंगे के कलर से मैच करें, लुक और भी ग्रेसफुल लगेगा।

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 मोती वाला चूड़ा

पर्ल डिटेलिंग वाला चूड़ा क्लासी और टाइमलेस लुक देता है। रॉयल और सोबर ब्राइडल लुक के लिए यह एकदम परफेक्ट है।

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 ट्रेडिशनल रेड चूड़ा विद ट्विस्ट

क्लासिक लाल चूड़ा कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, लेकिन अब इसमें गोल्ड प्लेटिंग, चार्म्स और मिनी कलीरे जोड़कर इसे मॉडर्न टच दिया जा रहा है।

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