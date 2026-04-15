चेहरे से लेकर बालों तक Coffee से मिलते हैं कई सारे Beauty Benefits! बस ऐसे करें इस्तेमाल

नारी डेस्क: एक कॉफी न सिर्फ सुबह आपकी नींद को भगाकर एनर्जी देती है बल्कि इससे कई सारे ब्यूटी बेनेफिट्स भी मिलते हैं। कॉफी में मौजूद नेचुरल गुण स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। कॉफी के कई फायदे हैं हेल्थ से जोड़े भी और स्किन हेयर के भी हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे की कॉफी का कैसे हो सकता है ब्यूटी रिजीम में इस्तेमाल...

एक्सफोलीएटिंग स्क्रब

ये एक नेचुरल एक्सफोलीएटिंग स्क्रब के रुप में काफी कारगर हो सकता है। इसे बनाने के लिए ग्राउंड कॉफी को नारियल तेल या जैतून का तेल के साथ मिलाएं।

आंखों के लिए डी- पफर

कॉर्टन पैड या साफ कपड़े की मदद से अपनी आंखों के नीचे ठंडी कॉफी लगाएं। कॉफी में मौजूद कैफीन सूजन और काले घेरों को कम करने में मदद कर सकता है।

सेल्युलाईट ट्रीट करें

पिसी हुई कॉफी को थोड़े से गर्म पानी के साथ मिलाकर एक कॉफी सेल्युलाईट स्क्रब बनाएं और सेल्युलाईट से प्रभावित क्षेत्रों पर इससे मालिश करें।

हेयर एक्सफोलिएंट

अपने रेगुलर शैम्पू के साथ कॉफी ग्राउंड मिलाएं और इसे धीरे से अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकता है, जिससे हेयर ग्रोथ मिलती है।

फेस मास्क

कॉफी ग्राउंड को शहद या फिर दही के साथ मिलाकर फेस मास्क बनाएं। इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद साफ पानी से धो कर उतार दें। ये मास्क स्किन टाइटेनिंग और उसके टेक्स्चर को सुधारने में काफी मदद कर सकता है।