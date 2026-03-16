क्या इंडक्शन चूल्हे पर बना खाना सेहत के लिए अच्छा है या नहीं? जानें क्या है पूरी सच्चाई

नारी डेस्क : मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण कई देशों में गैस और ईंधन की कमी देखने को मिल रही है। भारत में भी कई जगहों पर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पहले जहां आसानी से सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब कई लोग लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं और कुछ लोग महंगे दामों पर सिलेंडर खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में इंडक्शन चूल्हा (Induction Stove) लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। यह बिजली से चलता है और इसमें गैस या आग की जरूरत नहीं होती। हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या बिजली से पका हुआ खाना सेहत के लिए सुरक्षित होता है या नहीं। आइए जानते हैं इस सवाल की पूरी सच्चाई।
इंडक्शन चूल्हे की बढ़ती मांग के साथ बढ़ी चिंता
इंडक्शन चूल्हे ने रसोई में खाना बनाना काफी आसान बना दिया है। यह गैस की तुलना में तेज़ी से खाना पकाता है और ऊर्जा की बचत भी करता है। लेकिन कई लोगों को यह डर रहता है कि बिना आग के बिजली की मदद से बना खाना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह डर पूरी तरह सही नहीं माना जाता।
क्या इंडक्शन चूल्हे पर बना खाना सुरक्षित है?
वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार इंडक्शन पर खाना पकाना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। इंडक्शन चूल्हा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी (Electromagnetic Energy) का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक में चूल्हा सीधे बर्तन को गर्म करता है, जिससे खाना जल्दी और समान रूप से पकता है। इंडक्शन से निकलने वाली तरंगें नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन (Non-Ionizing Radiation) होती हैं, जो मोबाइल फोन और वाई-फाई में इस्तेमाल होने वाली तरंगों की तरह ही होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये तरंगें शरीर या भोजन के लिए हानिकारक नहीं होतीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऊर्जा सिर्फ बर्तन के संपर्क में आने पर ही सक्रिय होती है, इसलिए इससे भोजन के पोषक तत्वों या संरचना पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता।
कब हो सकती है सेहत से जुड़ी समस्या?
हालांकि इंडक्शन पर खाना पकाना सुरक्षित है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से समस्या हो सकती है। इंडक्शन चूल्हे पर हमेशा फेरोमैग्नेटिक (चुंबकीय) बर्तन जैसे स्टेनलेस स्टील या लोहे के बर्तन ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कोटिंग या खराब क्वालिटी के बर्तन इस्तेमाल करने से बचें। बहुत अधिक तापमान पर खराब कोटिंग वाले बर्तन से हानिकारक रसायन निकल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए सही बर्तन का चुनाव करना बेहद जरूरी है।
इंडक्शन चूल्हे के फायदे
गैस की तुलना में खाना जल्दी पकता है
ऊर्जा की बचत होती है
रसोई में धुआं और प्रदूषण कम होता है
तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है
गैस लीकेज का खतरा नहीं रहता।
इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाना वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और आधुनिक तरीका माना जाता है। इससे निकलने वाली ऊर्जा भोजन या शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि, बेहतर और सुरक्षित खाना पकाने के लिए सही बर्तनों का इस्तेमाल और सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। सही सावधानियों के साथ इंडक्शन चूल्हा गैस का एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकता है।
नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या शंका के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होता है।