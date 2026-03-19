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अब बिना सर्जरी के Tumor का होगा इलाज, जानें कैसे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Mar, 2026 03:35 PM
अब बिना सर्जरी के Tumor का होगा इलाज, जानें कैसे

नारी डेस्क : मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) अब केवल बीमारी का पता लगाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह आधुनिक चिकित्सा में इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार, MRI बिना किसी हानिकारक रेडिएशन के शरीर के अंदरूनी अंगों की बेहद साफ और विस्तृत तस्वीरें देता है, जिससे डॉक्टर न केवल बीमारी की सटीक पहचान कर पाते हैं बल्कि इलाज की योजना भी पहले से अधिक प्रभावी ढंग से बना सकते हैं।आज MRI का उपयोग सर्जरी को अधिक सटीक बनाने, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की निगरानी करने और नई चिकित्सा तकनीकों के जरिए बेहतर परिणाम हासिल करने में किया जा रहा है। इसकी उन्नत तकनीक डॉक्टरों को रियल-टाइम जानकारी देती है, जिससे इलाज पहले से ज्यादा अच्छा और प्रभावी हो गया है।

ऑपरेशन के दौरान रियल-टाइम गाइड

आज के समय में सर्जरी के दौरान इंट्रा-ऑपरेटिव MRI एक रियल-टाइम गाइड की तरह काम कर रहा है। पहले जहां सर्जन एक्स-रे या सीटी स्कैन पर निर्भर रहते थे, वहीं अब ऑपरेशन के बीच में ही MRI किया जाता है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि ट्यूमर का कितना हिस्सा हटाया जा चुका है और कितना बाकी है। इससे सर्जरी अधिक सटीक और सुरक्षित हो जाती है।

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सटीक बायोप्सी में मदद

MRI-गाइडेड बायोप्सी तकनीक के जरिए अब डॉक्टर शरीर के उसी हिस्से से सैंपल लेते हैं, जहां बीमारी मौजूद होती है। इससे गलत जगह से सैंपल लेने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है और रिपोर्ट अधिक सटीक व भरोसेमंद मिलती है, जिससे मरीज के लिए सही और प्रभावी इलाज तय करना आसान हो जाता है।

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बिना सर्जरी के ट्यूमर का इलाज

अब MRI की मदद से बिना सर्जरी के भी ट्यूमर का इलाज संभव हो गया है। फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी (MRgFUS) में MRI के जरिए ट्यूमर की सटीक लोकेशन तय की जाती है और फिर हाई-इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड तरंगों को उसी स्थान पर केंद्रित कर ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी तरह की चीरा-फाड़ की जरूरत नहीं होती, जिससे यह इलाज अधिक सुरक्षित और कम दर्दनाक होता है।

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कीमोथेरेपी की निगरानी

अब MRI की मदद से कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता पर भी नजर रखी जा सकती है। फंक्शनल MRI के जरिए डॉक्टर यह समझ पाते हैं कि दी जा रही दवाएं ट्यूमर पर कितना असर कर रही हैं। यदि ट्यूमर में अपेक्षित बदलाव नहीं दिखता, तो समय रहते उपचार की दिशा बदली जा सकती है, जिससे मरीज को बेहतर और सही इलाज मिल पाता है।

दिल की बीमारियों में सटीक जानकारी

कार्डियक MRI दिल की बीमारियों के इलाज में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। इसकी मदद से डॉक्टर दिल की संरचना, ब्लड फ्लो और मांसपेशियों की कार्यक्षमता का सटीक आकलन कर पाते हैं। साथ ही, हार्ट अटैक के बाद दिल को कितना नुकसान हुआ है और उसकी रिकवरी की संभावना क्या है, यह भी स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है, जिससे सही इलाज तय करने में आसानी होती है।

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रेडिएशन थेरेपी में नई तकनीक

रेडिएशन थेरेपी में अब MRI-Linac जैसी नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो इलाज को और अधिक सटीक बना रही है। यह मशीन रेडिएशन के दौरान लगातार शरीर की तस्वीरें लेती रहती है, जिससे ट्यूमर की बदलती स्थिति को तुरंत समझा जा सकता है। इसके आधार पर रेडिएशन बीम को उसी अनुसार एडजस्ट किया जाता है, जिससे केवल कैंसर कोशिकाएं नष्ट होती हैं और आसपास की स्वस्थ कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं।

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MRI अब सिर्फ जांच का साधन नहीं, बल्कि इलाज का अहम हथियार बन चुका है। इसकी मदद से डॉक्टर न सिर्फ बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, बल्कि मरीजों को ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी इलाज भी दे रहे हैं।
 

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