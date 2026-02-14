19 FEBTHURSDAY2026 1:23:45 AM
Nari

अपनी लेडी लव को गिफ्ट करें ये स्टाइलिश ज्वेलरी, हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा ये Valentine day

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Feb, 2026 12:29 PM
अपनी लेडी लव को गिफ्ट करें ये स्टाइलिश ज्वेलरी, हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा ये Valentine day

नारी डेस्क:  वैलेंटाइन डे प्यार जताने का खास मौका होता है, और ज्वेलरी ऐसा गिफ्ट है जो हमेशा यादगार रहता है। ज्वेलरी गिफ्ट करना सिर्फ एक तोहफा देना नहीं, बल्कि अपने प्यार और परवाह को जताना है। ऐसा गिफ्ट चुनें जो उनके व्यक्तित्व से मेल खाता हो तभी वह दिल से खुश होंगी। चलिए जानते हैं बेस्ट ज्वेलरी आइडियाज जिसकी मदद से आप अपने पार्टनर के दिल में खास जगह बना सकते हैं।

PunjabKesari
 हार्ट शेप पेंडेंट

दिल के आकार वाला पेंडेंट हमेशा से रोमांटिक गिफ्ट माना जाता है। इसे गोल्ड, सिल्वर या रोज़ गोल्ड में चुन सकते हैं। इसमें छोटा-सा मैसेज या इनिशियल भी खुदवा सकते हैं।

PunjabKesari
 डायमंड स्टड ईयररिंग्स

सिंपल और एलीगेंट डायमंड स्टड हर आउटफिट के साथ जंचते हैं। रोज़ पहनने के लिए परफेक्ट है। ये  क्लासिक और टाइमलेस गिफ्ट है

PunjabKesari
पर्सनलाइज्ड ब्रेसलेट

नाम, डेट या स्पेशल मैसेज वाला ब्रेसलेट बेहद खास महसूस कराता है।चार्म ब्रेसलेट भी अच्छा विकल्प है। यह भावनात्मक और यादगार गिफ्ट बन सकता है।

 PunjabKesari

मिनिमल रिंग

जरूरी नहीं कि हर रिंग एंगेजमेंट रिंग हो। सिंपल गोल्ड या सिल्वर बैंड, छोटे स्टोन वाली नाज़ुक रिंग यह स्टाइलिश और प्यारा गिफ्ट हो सकता है।

PunjabKesari

 रोज़ गोल्ड ज्वेलरी

रोज़ गोल्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है। पेंडेंट, रिंग या ईयररिंग्स में यह बेहद खूबसूरत लगता है। यह सॉफ्ट और रोमांटिक लुक देती है।

 गिफ्ट चुनते समय ध्यान रखें

उनकी पसंद और स्टाइल को समझें रोज पहनने लायक हल्की ज्वेलरी चुनें, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखें
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it