कीमोथेरेपी के बाद ये बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी, Infection से रहेगा बचाव

नारी डेस्कः कीमोथेरेपी के बाद कैंसर मरीजों को विशेष सावधानी और नियमित देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर हो सकती है। सही जीवनशैली और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से रिकवरी बेहतर होती है और जटिलताओं का खतरा कम होता है। ऐसे समय में संक्रमण, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। सही खानपान, पर्याप्त आराम, स्वच्छता और डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करने से रिकवरी की प्रक्रिया तेज होती है। सकारात्मक सोच और परिवार का सहयोग भी मरीज को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद करता है।

कीमोथेरेपी के बाद किन बातों का रखें खास ध्यान?

नियमित डॉक्टर से संपर्क

तय समय पर फॉलो-अप जांच और स्कैन करवाएं।

कोई नया लक्षण जैसे बुखार, असामान्य दर्द या सूजन दिखे तो तुरंत डॉक्टर को बताएं।

पौष्टिक और हल्का भोजन

प्रोटीन युक्त आहार (दाल, पनीर, अंडा, सोया) लें।

ताज़ी सब्ज़ियां और फल खाएं (अच्छी तरह धोकर)।

ज्यादा मसालेदार, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड से बचें।

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं।



संक्रमण से बचाव

भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें।

हाथों को बार-बार साबुन से धोएं।

कच्चा या अधपका भोजन न लें।

डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूरी टीकाकरण करवाएं।

थकान और कमजोरी का प्रबंधन

पर्याप्त आराम करें, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय न रहें।

रोज 20-30 मिनट हल्की वॉक या डॉक्टर द्वारा सुझाया व्यायाम करें।

मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल

तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या प्राणायाम करें।

परिवार और दोस्तों से बात करते रहें।

जरूरत हो तो काउंसलर या सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें।

त्वचा और बालों की देखभाल

त्वचा संवेदनशील हो सकती है, इसलिए हल्के साबुन और मॉइश्चराइज़र का उपयोग करें।

धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाएं।

हानिकारक आदतों से दूरी

धूम्रपान, तंबाकू और शराब से पूरी तरह परहेज करें।

नोटः कीमोथेरेपी के बाद सावधानी, संतुलित आहार, नियमित जांच और सकारात्मक सोच से मरीज बेहतर तरीके से स्वस्थ जीवन की ओर लौट सकता है। हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।