क्या सच में 1 लाख के नीचे पहुंच जाएगा सोना ? यहां समझिए पूरी बात

नारी डेस्क: जनवरी 2026 में भारतीय बाजार में सोने की कीमतें एमसीएक्स पर ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद बाजार में तेज़ बिकवाली (profit booking) और अंतरराष्ट्रीय भाव में गिरावट के कारण कीमतें नीचे आईं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को कीमत फिसलकर 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। यानी एक हफ्ते में करीब 24,500 रुपये या लगभग 13.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। मार्केट एनालिस्ट आने वाले हफ़्तों में ₹1 लाख के अहम लेवल से नीचे गिरने की चेतावनी दे रहे हैं।



क्यों कीमतें गिर रही हैं?

जब बाजार में तेजी बहुत तेज होती है, तो निवेशक अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बुलियन बेच देते हैं इससे कीमतें नीचे आती हैं। जब वैश्विक आर्थिक या भू-राजनीतिक जोखिम कम होते हैं, तो सोना जैसी सुरक्षित संपत्ति की मांग घट सकती है जिससे भाव गिरता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें भी कमजोर रुख दिखा रही हैं और COMEX पर भी भाव रिकॉर्ड से लगभग 10% नीचे हैं जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ता है।



क्या सच में ₹1 लाख के नीचे पहुंच सकता है?

कुछ विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां और भी कमजोर होती हैं जैसे कि अमेरिकी डॉलर मजबूत रहना, भू-राजनीतिक तनाव कम होना या रूस-जैसे बड़े देशों की ट्रेड नीतियों में बदलाव तो घरेलू सोने की कीमत ₹1 लाख/10 ग्राम से नीचे तक गिर सकती है। यह गिरावट “कन्वेंशनल सपोर्ट लेवल” (मूल समर्थन मूल्य) को तोड़ सकती है अगर बिकवाली ज़्यादा तेज़ हो जाए। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार सोने का भाव अब लगभग ₹1.55–₹1.60 लाख/10 ग्राम के आसपास है। ये संकेत बताते हैं कि कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर से अब बहुत नीचे उतर चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत से निवेशक और मांग बनी हुई है। सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोना 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 23 कैरेट जेवराती सोने का भाव 1,46,400 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,40,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।