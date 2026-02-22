01 MARSUNDAY2026 9:47:50 PM
टेस्टी जरूर, लेकिन कैलोरी से भरपूर हैं ये 5 ब्रेकफास्ट फूड्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Feb, 2026 11:30 AM
टेस्टी जरूर, लेकिन कैलोरी से भरपूर हैं ये 5 ब्रेकफास्ट फूड्स

नारी डेस्क:  सुबह का नाश्ता दिन की शुरुआत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन कई बार हम हेल्दी समझकर ऐसी चीजें खा लेते हैं जो असल में कैलोरी से भरपूर होती हैं। रोजाना ज्यादा कैलोरी लेने से वजन बढ़ना, थकान, सुस्ती और धीरे-धीरे मोटापा जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई फूड्स ऐसे हैं जिन्हें लोग हर दिन नाश्ते में शामिल करते हैं, बिना यह जाने कि वे शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी जोड़ रहे हैं।

नीचे जानिए ऐसे 5 आम फूड्स के बारे में, जो स्वादिष्ट तो होते हैं, लेकिन कैलोरी भी खूब देते हैं।

पराठा (खासकर आलू या पनीर वाला)

पराठा भारतीय घरों का पसंदीदा नाश्ता है। खासकर आलू, पनीर या घी से बना पराठा काफी भारी होता है। एक मीडियम साइज आलू का पराठा 250 से 350 कैलोरी तक दे सकता है, और अगर उसके ऊपर मक्खन या दही भी लिया जाए तो कैलोरी और बढ़ जाती है। रोजाना ऐसा नाश्ता करने से वजन तेजी से बढ़ सकता है। अगर पराठा खाना ही है तो कम तेल में बनाएं और साथ में ज्यादा सब्जियां शामिल करें।

आलू, गोभी नहीं इस बार खाएं हेल्दी मटर परांठा

ब्रेड-बटर या ब्रेड-जैम

कई लोग सोचते हैं कि ब्रेड हल्की होती है, इसलिए यह हेल्दी है। लेकिन सफेद ब्रेड (मैदा से बनी) में फाइबर कम और कैलोरी ज्यादा होती है। ऊपर से अगर बटर या जैम लगा दिया जाए तो शुगर और फैट की मात्रा काफी बढ़ जाती है। रोज सुबह ब्रेड-बटर या ब्रेड-जैम खाने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती है। इसकी जगह मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड बेहतर विकल्प हो सकता है।

पकोड़े या समोसा

बारिश हो या वीकेंड, कई घरों में नाश्ते में पकोड़े या समोसा खा लिया जाता है। ये डीप फ्राइड होते हैं, यानी तेल में पूरी तरह तले जाते हैं। एक समोसा करीब 250-300 कैलोरी तक दे सकता है। अगर इसे रोजाना या अक्सर खाया जाए तो शरीर में फैट जमा होने लगता है। इससे कोलेस्ट्रॉल और वजन दोनों बढ़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:  लिवर को साइलेंटली किल कर रहे ये 3 फूड्स, समय रहते हो जाएं सावधान

 इंस्टेंट नूडल्स

कई लोग जल्दी में इंस्टेंट नूडल्स बना लेते हैं और इसे हल्का नाश्ता समझते हैं। लेकिन इसमें मैदा, नमक और प्रिज़र्वेटिव्स की मात्रा ज्यादा होती है। एक पैकेट नूडल्स में 300 से 400 कैलोरी तक हो सकती है। इसमें पोषण कम और खाली कैलोरी ज्यादा होती है, जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल नहीं मिलते।

पढ़ लो और संभल जाओ! ये जो मजे से खा रहे हो इसी से मिल रही Sugar, Heart Stroke और BP की बीमारी

मीठे कॉर्नफ्लेक्स या शुगर वाले सीरियल

कॉर्नफ्लेक्स को अक्सर हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है, लेकिन बाजार में मिलने वाले कई सीरियल में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दूध के साथ खाने पर यह कैलोरी और बढ़ा देते हैं। रोजाना मीठे सीरियल खाने से शरीर में अतिरिक्त शुगर जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और ब्लड शुगर लेवल भी प्रभावित हो सकता है।

ज्यादा कैलोरी लेने से क्या होता है?

अगर शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे ज्यादा कैलोरी रोज मिलती रहे तो वजन बढ़ना तय है। शुरुआत में सिर्फ पेट या कमर के आसपास चर्बी बढ़ती है, लेकिन धीरे-धीरे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी से नाश्ते का चुनाव करें।

हेल्दी नाश्ते के बेहतर विकल्प

अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो नाश्ते में पोषण से भरपूर और संतुलित चीजें शामिल करें। जैसे ओट्स, दलिया, पोहा, उपमा, उबले अंडे, फल, स्प्राउट्स या मूंग दाल चीला। कोशिश करें कि नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट शामिल हो। इससे पेट भी भरा रहेगा और ऊर्जा भी लंबे समय तक बनी रहेगी।

नाश्ता छोड़ना गलत है, लेकिन गलत नाश्ता करना भी उतना ही नुकसानदायक है। अगर आप रोजाना कैलोरी से भरपूर चीजें खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। छोटी-छोटी बदलाव करके आप अपने वजन और सेहत दोनों को बेहतर रख सकते हैं। सही जानकारी और संतुलित आहार ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।  

