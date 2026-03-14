शनि देव की पूजा में कड़वा तेल और लोहा ही क्यों चढ़ाया जाता है?

नारी डेस्क : भारतीय धर्म और ज्योतिष परंपरा में Shani Dev को न्याय, कर्मफल और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। कई लोग शनि का नाम सुनते ही डर या कठिन समय की कल्पना करने लगते हैं, लेकिन शास्त्रों में शनि को केवल दंड देने वाला ग्रह नहीं बल्कि कर्मों का निष्पक्ष न्यायाधीश कहा गया है। यही कारण है कि शनिवार के दिन हजारों श्रद्धालु शनि मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और विशेष रूप से कड़वा तेल (सरसों का तेल) और लोहा चढ़ाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन चीजों का महत्व क्यों माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक अर्थ जुड़े हुए हैं।

शनि देव का स्वभाव और उनकी पहचान

Shani Graha को ज्योतिष शास्त्र में कर्म, न्याय, अनुशासन, धैर्य और समय का कारक ग्रह माना जाता है। उनका स्वभाव गंभीर और धीमा माना गया है।

शनि बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही परिणाम देते हैं। इसलिए उनसे जुड़े कई प्रतीक बताए गए हैं।

रंग – काला या गहरा नीला

धातु – लोहा

द्रव्य – तिल और सरसों का तेल

दिशा – पश्चिम

वाहन – कौआ

इन प्रतीकों के माध्यम से शनि की ऊर्जा और स्वभाव को समझने की कोशिश की जाती है।

शनि देव को कड़वा तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है

शनि से जुड़ा द्रव्य माना जाता है

ज्योतिष के अनुसार सरसों का तेल शनि ग्रह से जुड़ा हुआ द्रव्य माना जाता है। इसकी प्रकृति भारी और ठंडी होती है, जो शनि ग्रह के स्वभाव से मेल खाती है। इसलिए शनिवार को शनि मंदिरों में तेल अर्पित करने की परंपरा बनी।

पौराणिक कथा से जुड़ा संबंध

एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार Hanuman और शनि देव के बीच युद्ध हुआ था। उस समय हनुमान जी ने अपनी शक्ति से शनि देव को परास्त कर दिया था, जिससे उनके शरीर में चोट लग गई। हनुमान जी ने शनि देव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें राहत मिली। तभी से यह मान्यता बनी कि शनि देव को तेल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं।

आध्यात्मिक प्रतीक

आध्यात्मिक रूप से तेल का अर्थ संतुलन और स्थिरता माना जाता है। तेल चढ़ाना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने अहंकार और कठोरता को शनि के चरणों में समर्पित कर रहा है।

शनि पूजा में लोहा चढ़ाने का महत्व

शनि की धातु माना जाता है: ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की एक विशेष धातु बताई गई है और शनि की धातु लोहा मानी जाती है। इसलिए शनि पूजा में लोहे की वस्तुएं जैसे कील, छल्ला या अन्य चीजें अर्पित की जाती हैं।

कठोरता और कर्म का प्रतीक: लोहा मजबूत और कठोर धातु है। यह शनि के उस स्वभाव का प्रतीक माना जाता है जो अनुशासन, मेहनत और कर्मफल से जुड़ा है। इसलिए लोहे का दान करना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और सही कर्मों का पालन करने का संकल्प ले रहा है।

दान का महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को लोहे का दान करना शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है।

शनि पूजा का आध्यात्मिक संदेश

कई विद्वानों के अनुसार शनि पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुएं केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं।

तेल: जीवन में संतुलन और धैर्य का प्रतीक

लोहा: कठोर परिश्रम और अनुशासन का प्रतीक

शनिवार का दिन व्यक्ति को आत्ममंथन करने और अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा देता है।

क्या केवल तेल और लोहा चढ़ाने से शनि प्रसन्न हो जाते हैं?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तरीका सही कर्म और ईमानदारी है।

कहा जाता है कि शनि विशेष रूप से उन लोगों पर कृपा करते हैं जो:

मेहनती और ईमानदार होते हैं

गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं

अन्याय और छल से दूर रहते हैं

इसलिए पूजा सामग्री के साथ-साथ अच्छा व्यवहार और कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है।

शनिवार को क्या करना शुभ माना जाता है

धार्मिक परंपराओं के अनुसार शनिवार के दिन कुछ कार्य विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं:

शनि मंदिर में दीपक जलाना

तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाना

गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान देना

हनुमान जी की पूजा करना।

शनि देव की पूजा में कड़वा तेल और लोहा चढ़ाने की परंपरा केवल धार्मिक रस्म नहीं है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं, ज्योतिषीय प्रतीक और जीवन से जुड़े गहरे संदेश छिपे हुए हैं। तेल संतुलन और शांति का प्रतीक है, जबकि लोहा अनुशासन और कठोर परिश्रम का। इस तरह शनि पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्म, धैर्य और न्याय सबसे महत्वपूर्ण हैं।