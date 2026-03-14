रोज़ाना के बिजी रूटीन में मिनटों में तैयार होने के लिए अपनाएं ये 7 आसान मेकअप हैक्स

नारी डेस्क: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप करने का समय नहीं होता। ऑफिस जाने की जल्दी हो या अचानक किसी मीटिंग में जाना पड़े, कम समय में फ्रेश और प्रेजेंटेबल दिखना एक कला है। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं 7 आसान और जादुई मेकअप हैक्स, जो आपके रोज़ाना के रूटीन में समय बचाएंगे और मिनटों में आपको तैयार कर देंगे।

फाउंडेशन की जगह टिंटेड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें

भारी फाउंडेशन लगाने की बजाय टिंटेड मॉइस्चराइज़र चुनें। यह स्किन टोन को समान करता है, चेहरे को हाइड्रेट करता है और हल्का महसूस होता है। इसे लगाना और ब्लेंड करना आसान है, जिससे आप मिनटों में नैचुरल ग्लो पाती हैं। यह उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब जल्दी में तैयार होना हो।

फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर लगाएं

कंसीलर को फाउंडेशन लगाने के बाद लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप केवल उन जगहों पर कंसीलर लगा पाएंगी जहाँ कवरेज की जरूरत है। इससे प्रोडक्ट की बर्बादी कम होती है, ब्लेंडिंग तेज़ होती है और ‘केकी’ या जमा हुआ लुक नहीं आता। आंखों के नीचे का हिस्सा फ्रेश और बेदाग दिखाई देता है।

मल्टी‑पर्पस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें

कम समय में मेकअप तैयार करने के लिए मल्टी‑पर्पस प्रोडक्ट चुनें, जैसे कि लिप और चीक टिंट। यह समय और ब्रश दोनों बचाता है। ऐसे प्रोडक्ट से आप एक जैसा और आसान लुक पा सकती हैं। यह खासतौर पर उन दिनों के लिए सही है जब जल्दी में तैयार होना हो।

सेटिंग स्प्रे से मेकअप को लंबे समय तक टिकाएं

मेकअप सेट करने के लिए हल्की फुहार वाली सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। यह मेकअप को घंटों तक ठीक रखती है, बार-बार पाउडर से टच-अप करने की जरूरत नहीं पड़ती और चेहरे पर नैचुरल, ओस जैसी चमक आती है। लंबे और थकाने वाले दिन के बाद भी आप फ्रेश और तरोताजा दिखेंगी।

मस्कारा लगाने से पहले पलकों को कर्ल करें

मस्कारा लगाने से पहले अपनी पलकों को कर्ल करें। इससे आंखें बड़ी और खुली हुई दिखती हैं। भारी आई मेकअप या आईलाइनर की जरूरत कम हो जाती है और रोज़ाना के मेकअप में कुछ मिनट की बचत होती है। यह ट्रिक आपके लुक को तुरंत फ्रेश और जिंदा बना देती है।

आईलाइनर की जगह आईशैडो का इस्तेमाल करें

पारंपरिक आईलाइनर पेंसिल की जगह आईशैडो और एंगल्ड ब्रश का इस्तेमाल करें। यह तेजी से लग जाता है, फैलने का खतरा कम होता है और लंबे समय तक टिका रहता है। साथ ही, यह हल्का स्मोकी इफेक्ट देता है और कम मेहनत में आंखों को खूबसूरत बनाता है।

ब्लश लगाने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें

ब्लश लगाने के लिए ब्रश की बजाय अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। अपनी उंगलियों की गर्माहट से ब्लश स्किन में आसानी से घुल जाता है और नैचुरल गुलाबीपन आता है। साथ ही, ब्रश से ब्लेंड करने में लगने वाला समय भी बच जाता है। इन आसान मेकअप हैक्स को अपनाकर आप अपने रोज़ाना के बिजी रूटीन में मिनटों में फ्रेश और खूबसूरत दिख सकती हैं। कम समय, कम प्रोडक्ट और आसान तकनीक के साथ आपका मेकअप हमेशा नैचुरल और परफेक्ट लगेगा।