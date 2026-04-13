Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी राहत: घर बैठे मिनटों में ऐसे अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस

नारी डेस्क: आधार कार्ड यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। नए Aadhaar ऐप की मदद से यह काम आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही कुछ मिनटों में कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलेगा। घर बैठे आसान हुआ आधार अपडेट अब UIDAI ने प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। Aadhaar ऐप के जरिए यूजर्स मोबाइल नंबर और पता जैसे जरूरी बदलाव खुद ही कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो दूर-दराज इलाकों में रहते हैं या जिनके पास समय की कमी होती है।

मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले Aadhaar ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें और खोलें। इसके बाद “Update Mobile Number” ऑप्शन चुनें और नया नंबर दर्ज करें। उस नंबर पर आए OTP को ऐप में डालकर वेरिफाई करें। इसके बाद फेस रिकग्निशन प्रक्रिया पूरी करें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। UIDAI द्वारा वेरिफिकेशन के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, जिसे आप बाद में ऐप में स्टेटस देखकर भी ट्रैक कर सकते हैं।

एड्रेस अपडेट करने की प्रक्रिया

एड्रेस बदलने के लिए Aadhaar ऐप में लॉगिन करें और अपने Aadhaar नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेट करें। इसके बाद “Services” सेक्शन में जाकर “Address Update” विकल्प चुनें। आप डॉक्यूमेंट बेस्ड या फैमिली Aadhaar के जरिए एड्रेस अपडेट का विकल्प चुन सकते हैं। नया पता दर्ज करने के बाद जानकारी को ध्यान से चेक करें और लगभग 75 रुपये की फीस जमा करके रिक्वेस्ट सबमिट करें। इसके बाद UIDAI द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और आप ऐप में स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

फेस रिकग्निशन से बढ़ी सुरक्षा

इस पूरी प्रक्रिया में फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अपडेट सिर्फ असली यूजर द्वारा ही किया जा रहा है और किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो सकती।

अपडेटेड आधार क्यों जरूरी है?

आज के समय में आधार कार्ड बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और पहचान से जुड़े लगभग हर काम में जरूरी हो गया है। अगर इसमें दी गई जानकारी पुरानी या गलत है, तो कई सेवाओं में परेशानी आ सकती है। सही और अपडेटेड आधार होने से वेरिफिकेशन आसान हो जाता है और काम में देरी नहीं होती।

आसान और तेज सिस्टम

Aadhaar ऐप के जरिए अब यह पूरा प्रोसेस पहले से ज्यादा तेज, आसान और डिजिटल हो गया है। इससे बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत भी कम हो जाती है और काम जल्दी पूरा हो जाता है।

