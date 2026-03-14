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हल्दी पानी में मिलाकर पिएं ये चीज, शरीर से साफ होगा सारा टॉक्सिन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Mar, 2026 12:45 PM
हल्दी पानी में मिलाकर पिएं ये चीज, शरीर से साफ होगा सारा टॉक्सिन

 नारी डेस्क: सुस्ती और कमजोरी अक्सर सामान्य लगती हैं, लेकिन यदि आप रोजाना थकान, ज्यादा नींद या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो यह शरीर में टॉक्सिन बढ़ने का संकेत हो सकता है। ऐसे में बॉडी डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद में इसका आसान और असरदार उपाय बताया गया है – हल्दी, त्रिफला, गिलोय और शहद मिलाकर तैयार किया गया टॉनिक। इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर हल्का, स्वस्थ और तरोताजा महसूस करता है।

क्यों होती है सुस्ती और कमजोरी

मार्च के महीने में मौसम बदलने की वजह से अक्सर लोगों को सुस्ती, बेचैनी और कमजोरी महसूस होती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हर बार इसका कारण मौसम नहीं होता। जब शरीर में टॉक्सिन (आम) बढ़ जाते हैं, तो पाचन और ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है।

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 डिटॉक्स के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक

आयुर्वेद में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें सबसे आसान है यह टॉनिक

सामग्री

हल्दी

त्रिफला

गिलोय

शहद

गुनगुना पानी

तरीका

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में हल्दी, त्रिफला और गिलोय डालें।

इसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिलाएं।

धीरे-धीरे पीएं।

यह टॉनिक शरीर से टॉक्सिन निकालने, पाचन सुधारने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है।

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पाचन तंत्र की सफाई जरूरी

त्रिफला, गिलोय और हल्दी पाचन तंत्र, आंत और लिवर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जब पाचन सही रहता है, तो शरीर की प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया भी बेहतर होती है।

त्रिफला: आंतों की सफाई करता है और मल को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है।

गिलोय: वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पेट व लिवर को स्वस्थ रखता है।

हल्दी: रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और हानिकारक बैक्टीरिया को कम करती है।

शहद: जड़ी-बूटियों के असर को बढ़ाता है।

इसके अलावा, नींबू, अदरक या सौंठ को गुनगुने पानी में मिलाकर लेने से भी पाचन ठीक रहता है।

सावधानी बरतें

जोड़ों की गंभीर समस्या वाले लोग, गर्भवती महिलाएं या बच्चे इसे लेने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। बच्चों को यह टॉनिक देने से पहले विशेषज्ञ की अनुमति लेना जरूरी है। सुस्ती और कमजोरी को दूर करने के लिए हल्दी, त्रिफला, गिलोय और शहद वाला यह आयुर्वेदिक टॉनिक आसान, असरदार और प्राकृतिक उपाय है। इसे नियमित रूप से सुबह खाली पेट लेने से शरीर हल्का, पाचन मजबूत और ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होती है।  

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