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घर में रखी पुरानी चीजों से सजाएं अपना घर, बिना खर्च मिलेगा नया लुक

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Mar, 2026 02:09 PM
घर में रखी पुरानी चीजों से सजाएं अपना घर, बिना खर्च मिलेगा नया लुक

नारी डेस्क : हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर और सबसे अलग दिखे, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि घर को नया लुक देने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। सच तो यह है कि घर की सजावट महंगी चीजों से नहीं बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और समझ से होती है। हमारे घर में कई ऐसी पुरानी चीजें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि उन्हीं चीजों का सही इस्तेमाल आपके घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकता है। थोड़ी सी मेहनत और रचनात्मक सोच से आप बिना पैसे खर्च किए भी अपने घर को नया और आकर्षक लुक दे सकती हैं। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में अपने घर का मेकओवर करना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद काम का है। यहां हम आपको 3 ऐसी पुरानी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से दोबारा इस्तेमाल करके घर की सजावट कर सकती हैं।

कांच की पुरानी बोतलें बनेंगी शानदार फूलदान

अक्सर सॉस, जैम या कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलें खाली होने के बाद हम फेंक देते हैं, जबकि इन्हें खूबसूरत फूलदान में बदला जा सकता है। पुरानी बोतलों को सजाकर आप घर के किसी भी कोने को आकर्षक बना सकती हैं।

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कैसे सजाएं
बोतल को अच्छी तरह साफ कर लें।
उस पर ऊन, जूट की रस्सी या रंगीन धागा लपेट सकते हैं।
चाहें तो पेंट से छोटे-छोटे डिजाइन बना दें।
गले में सुंदर रिबन या लेस बांध दें।
नया लुक: इन बोतलों में मनी प्लांट या छोटे फूल लगाकर आप खिड़की, डाइनिंग टेबल या शेल्फ पर रख सकती हैं। इससे कमरा मॉडर्न और फ्रेश दिखाई देता है।

पुरानी साड़ियों या दुपट्टों से बनाएं कुशन कवर

अलमारी में कई ऐसी साड़ियां या दुपट्टे होते हैं जिन्हें हम अब नहीं पहनते, लेकिन उनका कपड़ा बहुत सुंदर होता है। इनका इस्तेमाल करके आप अपने घर के लिए शानदार कुशन कवर बना सकती हैं।

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कैसे सजाएं
पुरानी सिल्क या कढ़ाई वाली साड़ी का हिस्सा काट लें।
इसे कुशन के साइज के हिसाब से सिलकर कवर बना लें।
अगर सिलाई नहीं आती, तो कपड़े को कुशन के चारों ओर लपेटकर सजावटी गांठ बांध सकती हैं।
नया लुक: रंग-बिरंगे कुशन आपके सोफे और लिविंग रूम को तुरंत नया और रॉयल लुक दे देंगे।

पुराने टीन के डिब्बे बनेंगे सुंदर पेन स्टैंड या गमले

रसोई में इस्तेमाल होने वाले घी, बिस्कुट या चाय के टीन के डिब्बे भी घर सजाने के लिए बेहतरीन काम आ सकते हैं।

कैसे सजाएं
डिब्बे को साफ करके उस पर रंगीन पेपर चिपका दें।
जूट की रस्सी या कपड़े से कवर कर दें।
चाहें तो पेंट से डिजाइन या पैटर्न बना दें।
नया लुक: इन डिब्बों का इस्तेमाल आप पेन स्टैंड, मेकअप ब्रश होल्डर या छोटे गमलों के रूप में कर सकती हैं। बालकनी या स्टडी टेबल पर रखने से यह बेहद आकर्षक लगते हैं।

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घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगी सजावटी चीजें खरीदना जरूरी नहीं होता। अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं तो घर में पड़ी पुरानी चीजें ही शानदार सजावट का हिस्सा बन सकती हैं। इससे न सिर्फ घर का लुक बदलेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी यह एक अच्छा कदम है।
 

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