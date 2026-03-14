घर में लगे ये 5 पौधे बढ़ा सकते हैं आपकी मुसीबतें, आज ही घर से कर दें बाहर

नारी डेस्क : घर को सुंदर और हराभरा बनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के पौधे लगाते हैं। लेकिन Vastu Shastra के अनुसार कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इन पौधों की वजह से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है और परिवार को आर्थिक या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार किन पौधों को घर में लगाने से बचना चाहिए।

कांटेदार पौधे (कैक्टस और नागफनी)

अगर आपने सजावट के लिए घर में कांटेदार पौधे जैसे Cactus या नागफनी लगा रखे हैं तो वास्तु के अनुसार इन्हें घर के अंदर रखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसे पौधे घर की शांति को प्रभावित करते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और झगड़े की स्थिति पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि वास्तु में इन पौधों को घर के भीतर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है।

पीपल का पौधा

Peepal Tree को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। मंदिरों या खुले स्थानों पर इसका होना शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे घर के आंगन या दीवार के पास उगने देना सही नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर में पीपल का पेड़ होने से आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और धन की हानि हो सकती है। अगर घर में यह पौधा उग जाए तो इसे किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर लगा देना बेहतर माना जाता है।

सूखे या मृत पौधे

घर में सूखे या मरे हुए पौधे रखना भी वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। अगर घर में कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। हरे-भरे और स्वस्थ पौधे घर में ताजगी, सकारात्मकता और खुशहाली का प्रतीक होते हैं।

मेहंदी का पौधा

Henna Plant यानी मेहंदी का पौधा आमतौर पर सुगंध और सुंदरता के लिए लगाया जाता है। लेकिन कुछ वास्तु मान्यताओं में कहा जाता है कि इसे घर के अंदर या आंगन में लगाना उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस पौधे में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है।

बोनसाई का पौधा

आजकल सजावट के लिए घरों में Bonsai पौधा काफी लोकप्रिय हो गया है। लेकिन वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि बोनसाई पौधे की सीमित और रुकी हुई वृद्धि घर के सदस्यों की प्रगति और विकास में भी बाधा का प्रतीक बन सकती है।

ध्यान रखने वाली बात

यह सभी मान्यताएं मुख्य रूप से पारंपरिक वास्तु विचारों पर आधारित हैं। अगर आप घर में पौधे लगाना चाहते हैं तो हरे-भरे, सकारात्मक और ऊर्जा देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या बांस का पौधा लगाना बेहतर माना जाता है।