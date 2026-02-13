19 FEBTHURSDAY2026 1:22:08 AM
Experts ने बताए रोमांस करने के नियम,  6 सेकंड के Kiss के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

  13 Feb, 2026
Experts ने बताए रोमांस करने के नियम,  6 सेकंड के Kiss के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

नारी डेस्क: विशेषज्ञों के अनुसार, कम से कम 6 सेकंड तक किया गया किस (चुंबन) सिर्फ रोमांटिक इशारा नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। रिश्तों पर काम करने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि थोड़ा लंबा, सच्चे भाव से किया गया किस रिश्ते में गहराई और जुड़ाव बढ़ा सकता है। रिश्तों में बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े कदम जरूरी नहीं होते कभी-कभी छोटी-सी आदत भी गहरा असर डाल सकती है। 


 6 सेकंड  के क्या हैं मायने

मूड बेहतर करता है: लंबा किस करने से शरीर में ऑक्सीटोसिन (लव हार्मोन) और डोपामिन रिलीज होता है। इससे खुशी और अपनापन महसूस होता है। उदासी या चिड़चिड़ापन कम हो सकता है।

स्ट्रेस कम करता है: जब आप अपने पार्टनर के साथ कुछ सेकंड शांत और करीब होते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) का स्तर कम हो सकता है। इससे मन शांत होता है। दिनभर की थकान और तनाव कम महसूस होता है।

रिश्ते को मजबूत बनाता है: रोजमर्रा की भागदौड़ में कई बार कपल्स के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। 6 सेकंड का किस एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है, जो भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत कर सकता है। इससे भरोसा और नजदीकियां बढ़ती हैं।

दिल की सेहत पर असर: कुछ शोध बताते हैं कि प्यार और सकारात्मक स्पर्श ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं।


क्या हर कपल के लिए जरूरी है?

यह कोई नियम नहीं, बल्कि एक सुझाव है। हर रिश्ता अलग होता है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पार्टनर सहज और सहमत हों। 6 सेकंड का किस कोई जादू नहीं, लेकिन यह दिमाग और दिल दोनों के लिए एक छोटा-सा हेल्दी रिचुअल हो सकता है। व्यस्त जीवन में अगर रोज कुछ पल सच्चे जुड़ाव के लिए निकाले जाएं, तो रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सकते हैं।

