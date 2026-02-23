01 MARSUNDAY2026 10:09:32 PM
सरकार का नया Gold Rules: अब सोना खरीदोगे तो ये 3 बातें याद रखना नहीं तो पड़ेगा पछताना

  • Updated: 23 Feb, 2026 02:52 PM
नारी डेस्क : शादी का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और इसी के साथ सोने की खरीदारी भी तेज हो जाती है। दिन-प्रतिदिन बढ़ते सोने के भाव के बीच शादी में सोना खरीदना आज भी एक जरूरी परंपरा माना जाता है। हालांकि, इस भीड़भाड़ और बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कई बार दुकानदार ग्राहकों को तय कीमत से ज्यादा दाम पर सोना बेच देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने सोने की खरीद को लेकर कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। अगर आप भी शादी के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका पालन न करने पर टैक्स जांच के साथ-साथ कानूनी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। सरकार का मकसद सोने की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता लाना और काले धन पर लगाम लगाना है, ऐसे में अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

सोना खरीदते समय लागू हुए 3 नए नियम

नियम 1: ₹2 लाख से ज्यादा की खरीद पर PAN जरूरी

अगर आप 2 लाख रुपये से अधिक का सोना खरीदते हैं, तो पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है। यह नियम आयकर विभाग की ओर से लागू किया गया है, ताकि बड़ी लेन-देन पर नजर रखी जा सके। बिना पैन कार्ड के इतनी बड़ी रकम में सोने की खरीद करने पर टैक्स विभाग पूछताछ कर सकता है और आपकी आय के स्रोत को लेकर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचने के लिए सोना खरीदते समय पैन कार्ड साथ रखना बेहद जरूरी है।

PunjabKesari

 नियम 2: ₹10 लाख से ऊपर की खरीद पर अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी

अगर आप ₹10 लाख से अधिक का सोना खरीदते हैं, तो सिर्फ पैन कार्ड दिखाना ही पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में ग्राहक को आधार कार्ड, आयकर से जुड़े दस्तावेज और पैसे के स्रोत (Source of Income) की जानकारी भी देनी पड़ सकती है। यह नियम खासतौर पर टैक्स चोरी और काले धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अगर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, तो आयकर विभाग की जांच और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बड़ी खरीदारी से पहले सभी कागजात तैयार रखना बेहद जरूरी है।

नियम 3: GST को लेकर भी साफ निर्देश

GST को लेकर सरकार ने स्पष्ट नियम तय किए हैं। सोने की खरीद पर ग्राहक को सोने की कीमत पर 3% GST देना होता है, जबकि मेकिंग चार्ज पर 5% GST लागू किया जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि ग्राहक ज्वेलर से पूरा, सही और वैध टैक्स बिल जरूर लें, जिसमें सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और GST का स्पष्ट विवरण हो। सही बिल न होने की स्थिति में भविष्य में टैक्स, रिटर्न या कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है।

PunjabKesari

क्यों जरूरी है इन नियमों का पालन?

इन नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी है ताकि सोने की खरीद पूरी तरह कानूनी, सुरक्षित और स्वच्छ रहे। नियमों का पालन करने से आप आयकर विभाग की जांच और नोटिस से बचे रहते हैं, भविष्य में सोना बेचते समय किसी तरह की परेशानी नहीं आती और हॉलमार्क वाले आभूषणों की रीसेल वैल्यू भी बेहतर मिलती है। साथ ही, सही दस्तावेज और वैध बिल के साथ किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है और लंबे समय में आपको कानूनी व आर्थिक दोनों तरह का फायदा देता है।

एक्सपर्ट्स की सलाह

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें, ताकि शुद्धता को लेकर कोई शक न रहे। इसके साथ ही पूरा और वैध GST बिल लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही भविष्य में आपके निवेश का प्रमाण बनता है। विशेषज्ञ कैश में बड़ी रकम की खरीद से बचने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि इससे टैक्स से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इन नियमों को नजरअंदाज करना आगे चलकर कानूनी और आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है।

सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि एक बड़ा निवेश है। ऐसे में सरकार के नए नियमों को जानना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है। खरीदारी से पहले पूरी जानकारी रखें, ताकि बाद में पछताना न पड़े।
 

