बदलते मौसम में लूज मोशन से परेशान? ऐसे रखें पेट को स्वस्थ

नारी डेस्क: मौसम बदलते ही अक्सर पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। खासकर लूज मोशन या दस्त की शिकायत इस समय आम हो जाती है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालता है। हमारी आंतों में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया भोजन को पचाने, जरूरी विटामिन बनाने और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन मौसम बदलने पर खान-पान और वातावरण में बदलाव से इन बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे पेट की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।

लूज मोशन किन लोगों को प्रभावित करता है

लूज मोशन हर उम्र के लोगों को हो सकता है। इसके दौरान बार-बार पतला या पानी जैसा मल आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि फूड पॉइजनिंग, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, अचानक खान-पान में बदलाव, एलर्जी या तनाव। कभी-कभी एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से भी अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और दस्त की समस्या बढ़ जाती है।

लूज मोशन का इलाज और सावधानी

अधिकतर मामलों में लूज मोशन 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन इस दौरान शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें। यदि दस्त लंबे समय तक बने रहें या कमजोरी, चक्कर या डिहाइड्रेशन जैसी समस्या दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

घरेलू उपाय पेट को आराम देने के लिए

केला: केला हल्का और पचाने में आसान होता है। इसे मैश करके थोड़ा घी, जायफल और इलायची मिलाकर खाने से पेट को आराम मिलता है।

दही और हल्का भोजन: दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन सुधारते हैं। इसमें थोड़ा अदरक मिलाकर खाने से पेट और भी शांत रहता है।

अदरक, सौंफ और गुनगुना पानी: ये पेट की सूजन कम करने और दस्त की समस्या में राहत देने में मदद करते हैं।

काली चाय में नींबू और मसाले: एक कप काली चाय में नींबू का रस और थोड़ी सी जायफल या इलायची डालकर पीने से भी लूज मोशन में आराम मिलता है।

सेब घी में हल्का पकाकर: यह पाचन को बेहतर बनाता है और पेट को ठंडक और शांति देता है।

बदलते मौसम में पेट को स्वस्थ रखने के टिप्स

हल्का और ताजा भोजन करें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें।

साफ-सफाई पर ध्यान दें।

प्रोबायोटिक्स और फाइबर युक्त आहार लें।

अचानक ठंडा या भारी भोजन खाने से बचें।

सही खान-पान, थोड़ी सावधानी और घरेलू उपायों के साथ आप लूज मोशन जैसी परेशानियों से आसानी से बच सकते हैं और अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं।