क्यों एक साथ होता है बुखार और पेट खराब? डॉक्टर ने समझाई पूरी बात

नारी डेस्क: कई बार मुसीबत चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। शरीर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे बुखार, सिर में ज़ोर का दर्द और पेट की गड़बड़ी एक साथ ही हो जाती है। ऐसे में इंसान यही सोचता रह जता है कि आखिर उसने ऐसा क्या खा लिया जिसके कारण उसका यह हाल हो गया। साल का यह समय खाने और पानी से होने वाली बीमारियों का पीक सीज़न होता है, आपके शरीर के इस तरह रिएक्ट करने की एक वजह है जिसे समझना बेहद जरूरी है।



गर्मी और नमी है इसका कारण

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे डॉक्टर के एक बयान के मुताबिक गर्मी और नमी दोनों का मेल शरीर को हिला देता है। यह मेल न सिर्फ़ उस समय आपको असहज महसूस कराता है, बल्कि यह सचमुच ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है जहां रोगाणु (pathogens) तेज़ी से पनपते और बढ़ते हैं। आपका शरीर एक ऐसे इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है, जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं था।सबसे पहले पेट की समस्याएं शुरू होती हैं, और वे बहुत तकलीफ़देह होती हैं। ज़्यादातर लोगों को जी मिचलाना, उल्टी, पेट में ऐंठन, दस्त, पेट फूलना और गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं।



इन्फेक्शन का पूरे शरीर पर पड़ता है असर

जब उल्टी और दस्त के कारण आपके शरीर से तरल पदार्थ (fluids) निकल जाते हैं, तो शरीर में बहुत तेज़ी से पानी की कमी (dehydration) होने लगती है और आपके पूरे शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ देता है। यहीं से बुखार और सिरदर्द की समस्या शुरू होती है। जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, तो इसका असर सिर्फ़ आपके पेट पर ही नहीं पड़ता बल्कि आपका पूरा शरीर इस पर प्रतिक्रिया देता है। डॉक्टर कहते हैं कि- बुखार और सिरदर्द असल में आपके शरीर की उस इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश होती है। लेकिन, क्योंकि गर्मी और शरीर से तरल पदार्थ (fluids) निकल जाने की वजह से आप पहले से ही डिहाइड्रेटेड होते हैं, इसलिए ठीक होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सिरदर्द लंबे समय तक बना रहता है। जी मिचलाना भी बना रहता है। आप पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं।



इन लोगों को ज्यादा खतरा

बच्चे और बुज़ुर्ग लोग, और साथ ही वे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उन्हें इसका खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन, यह सिर्फ़ उम्र की बात नहीं है बल्कि यह आपके व्यवहार और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जो लोग स्ट्रीट फ़ूड खाते हैं, जो अक्सर यात्रा करते हैं, या जो लोग ऐसे पानी के स्रोतों से पानी पीते हैं जिनकी शुद्धता पर संदेह होउन सभी को इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप इस मौसम की शुरुआत में ही पहले से डिहाइड्रेटेड या कुपोषित हैं, तो आपको इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हो सकता है।



इस तरह रखें अपना ख्याल



-सिर्फ़ उबला हुआ या फ़िल्टर किया हुआ पानी ही पिए।

-घर के बाहर ऐसी किसी भी जगह से खाना न खाएं जहां खाना ज़्यादातर कच्चा हो या ढका हुआ न हो।

-हाथ धोना की अपनी आदत बना लें, खासकर खाने से पहले और बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद।

-सिर्फ़ सादा पानी ही न पिएं ORS जैसे तरल पदार्थ पिएं, नारियल पानी भी फ़ायदेमंद होता है।

अपनी डाइट में दही या छाछ शामिल करें, इससे पेट को बेहद आराम मिलता है।