भारत के इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है डोसा, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

नारी डेस्क : भारत में हजारों मंदिर हैं, जहां अलग-अलग परंपराएं और रीति-रिवाज देखने को मिलते हैं। आमतौर पर मंदिरों में प्रसाद के रूप में लड्डू, हलवा, खीर या कोई मीठी चीज बांटी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां भक्तों को प्रसाद के रूप में डोसा दिया जाता है? यह अनोखी परंपरा दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर में सदियों से चली आ रही है। यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान के दर्शन के साथ-साथ इस खास प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं।

यहां मिलता है प्रसाद में डोसा

यह अनोखी परंपरा तमिलनाडु के प्रसिद्ध Alagar Kovil Temple में देखने को मिलती है। यह मंदिर Madurai से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच स्थित है। मंदिर में Kallazhagar (भगवान विष्णु का एक रूप) की पूजा की जाती है। यह मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं, प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है।

डोसा प्रसाद की खास परंपरा

अलागर कोविल मंदिर में भगवान को विशेष प्रकार का डोसा भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद यही डोसा भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मंदिर में तैयार किया जाने वाला यह डोसा सामान्य डोसे से थोड़ा अलग होता है और इसे पारंपरिक विधि से बनाया जाता है। यही वजह है कि यह प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास माना जाता है।

कैसे बनाया जाता है यह खास डोसा?

मंदिर में बनने वाला डोसा स्वाद और बनाने की विधि दोनों में अलग होता है। इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से चावल और उड़द दाल के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक तरीके से पकाया गया यह डोसा भगवान को भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है।

भक्तों के लिए क्यों है खास?

मंदिर में मिलने वाले इस प्रसाद को भक्त बहुत शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इसे ग्रहण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यही कारण है कि दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु दर्शन के साथ इस विशेष प्रसाद का स्वाद भी जरूर लेते हैं।

मंदिर की खासियत

अलागर कोविल मंदिर न सिर्फ अपने अनोखे प्रसाद के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी खूबसूरत लोकेशन और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। पहाड़ियों और हरियाली से घिरा यह मंदिर श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है।