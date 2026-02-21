होली के लिए  रिजर्वेशन कराने से पहले यात्री जान लें IRCTC के नए नियम

नारी डेस्क: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने होले से पहले अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रोसेस में बड़े बदलाव की घोषणा की है। रिज़र्वेशन सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और पैसेंजर-फ्रेंडली बनाने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन को प्राथमिकता दी गई है। इस कड़े कदम का मकसद दलालों और गैर-कानूनी सॉफ्टवेयर बॉट्स द्वारा टिकटों की बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। इन नए नियमों के साथ, असली यात्रियों को तत्काल और एडवांस रिज़र्वेशन पीरियड (ARP) टिकट पाने का ज़्यादा मौका मिलने की उम्मीद है।
टिकट बुकिंग नियमों में मुख्य बदलाव
नकली यूज़र ID और धोखाधड़ी वाली बुकिंग की समस्या से निपटने के लिए, रेलवे अधिकारियों ने कई सख्त नियम लागू किए हैं जैसे अब यूज़र्स के लिए तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए अपने अकाउंट को आधार से वेरिफाई करवाना ज़रूरी है। आधार वेरिफिकेशन के बिना, तत्काल कोटा का एक्सेस सीमित हो जाएगा। बुकिंग विंडो के पहले दिन, सिर्फ़ वही यूज़र्स टिकट बुक कर पाएंगे जिनके अकाउंट आधार से ऑथेंटिकेट किए गए हैं। रिज़र्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान, जनरल कोटा टिकट सिर्फ़ आधार-ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स ही ले सकते हैं।
टाइम की भी लगी पाबंदी
रेगुलर यात्रियों को सही मौका मिले, यह पक्का करने के लिए IRCTC ने ऑथराइज़्ड टिकटिंग एजेंट्स पर टाइम की पाबंदी लगाई है। विंडो खुलने के तुरंत बाद एजेंट्स द्वारा बल्क बुकिंग को रोकने के लिए, ये ब्लॉक लगाए गए हैं:
AC क्लास: एजेंट सुबह 10:00 AM से 10:30 AM के बीच टिकट बुक नहीं कर सकते।
नॉन-AC क्लास: एजेंट सुबह 11:00 AM से 11:30 AM तक टिकट बुक नहीं कर सकते।
बेहतर सिक्योरिटी और टेक्निकल अपग्रेड
पॉलिसी में बदलाव के अलावा, IRCTC ने गलत ट्रैफिक और बॉट की कोशिशों को फिल्टर करने के लिए अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी अपग्रेड किया है। यूज़र इंटरफ़ेस को साफ़ कर दिया गया है, और लॉगिन स्क्रीन पर परेशान करने वाला ‘Captcha’ हटा दिया गया है ताकि एक्सेस तेज़ हो सके। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) को लागू करने से ज़्यादा ट्रैफ़िक लोड को मैनेज करने में मदद मिलेगी, जिससे यह पक्का होगा कि पीक बुकिंग घंटों के दौरान वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनी रहे।
अपने IRCTC अकाउंट से आधार कैसे लिंक करें
टिकट बुक करते समय आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपना आधार लिंक कर लें। प्रोसेस आसान है:
-ऑफिशियल IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉग इन करें।
-‘My Account’ सेक्शन में जाएं और ‘Authenticate User’ चुनें।
-अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID डालें।
-स्क्रीन पर दिख रहे नाम, जन्मतिथि और जेंडर को वेरिफाई करें।
-‘Verify details and receive OTP’ बटन पर क्लिक करें।
-वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए अपने आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालें।