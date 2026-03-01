01 MARSUNDAY2026 9:54:43 PM
गाय का घी खाने से कौन-सी बीमारी ठीक होती है? जानें खाने के  फायदे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 01 Mar, 2026 12:33 PM
नारी डेस्क : देसी गाय का घी भारतीय रसोई का अहम हिस्सा रहा है। यह सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आयुर्वेद में इसे अमृत समान माना गया है। बाबा रामदेव के अनुसार, अगर शुद्ध देसी गाय का घी सीमित मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए, तो यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और कई समस्याओं में सहायक हो सकता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि घी कोई जादुई दवा नहीं, बल्कि एक पौष्टिक आहार है। जिसका सही सेवन ही लाभ देता है। गाय का घी किन समस्याओं में फायदेमंद माना जाता है।

कब्ज में राहत

बाबा रामदेव के अनुसार, कब्ज की समस्या में राहत पाने के लिए रात को गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है। इससे आंतों को प्राकृतिक चिकनाई मिलती है, पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है और मल त्याग आसानी से होने में मदद मिलती है।

कमजोर पाचन

घी पाचन शक्ति को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से डाइजेशन बेहतर हो सकता है और पेट से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं, लेकिन यदि इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वजन बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए घी का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में करना जरूरी है।

जोड़ों के दर्द में सहायक

घी में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में गाय के घी का सेवन करने से जोड़ों को पोषण मिलता है और जोड़ों के दर्द व अकड़न में राहत मिल सकती है।

कमजोरी और थकान

गाय के घी में विटामिन A, D, E और K जैसे फैट-सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करने से कमजोरी और थकान कम हो सकती है तथा शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है।

दिमाग और याददाश्त

सीमित मात्रा में गाय के घी का नियमित सेवन दिमाग को आवश्यक पोषण देने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार, यह याददाश्त को मजबूत करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माना जाता है, जिससे मानसिक थकान कम होती है और सोचने-समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है।

कैसे और कितना लें?

सुबह खाली पेट या रात को दूध के साथ: 1 चम्मच
भोजन में: सब्ज़ी/दाल पर थोड़ा सा
कुल मात्रा: रोज़ाना 1–2 चम्मच से अधिक नहीं (व्यक्ति की जरूरत और पाचन के अनुसार)
ध्यान दें: हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या किसी खास बीमारी में सेवन से पहले डॉक्टर/डायटीशियन की सलाह लें।

गाय का घी बीमारी की दवा नहीं, बल्कि शरीर को मजबूत बनाने वाला पोषक आहार है। सही मात्रा, सही समय और शुद्ध गुणवत्ता के साथ इसका सेवन किया जाए, तो यह पाचन, जोड़ों, दिमाग और ऊर्जा सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है।

