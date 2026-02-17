सभी को पसंद है सोना, मगर कुछ लोगों के लिए न पहनना ही है बेहतर, जानें वजह

नारी डेस्क : सोना न सिर्फ एक कीमती धातु है, बल्कि भारत में इसे समृद्धि, शुभता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। शादी-विवाह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना और पहनना बेहद शुभ समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना हर किसी के लिए लाभकारी नहीं होता? कुछ राशियों और कुछ खास ग्रह स्थितियों में सोना पहनना फायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। इसलिए बिना जानकारी के सोना पहनना कई बार समस्याओं को बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को सोना पहनना चाहिए और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए।

ज्योतिष में सोने का महत्व

ज्योतिष के अनुसार सोना मुख्य रूप से सूर्य और बृहस्पति (गुरु) ग्रह से जुड़ा माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का कारक है, जबकि बृहस्पति ज्ञान, धन, धर्म, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु मजबूत स्थिति में हों, तो सोना पहनने से उसके आत्मबल में वृद्धि होती है, समाज में मान-सम्मान मिलता है और आर्थिक स्थिति व करियर में उन्नति के योग बनते हैं।

इन राशियों के लिए शुभ होता है सोना

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष, सिंह, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए सोना पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन राशियों का संबंध सूर्य और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों से होता है, इसलिए सोना पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है, भाग्य का साथ मिलता है और जीवन में उन्नति के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति मजबूत स्थिति में हों, उन्हें भी सोना पहनने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और मान-सम्मान व समृद्धि में वृद्धि होती है।

इन प्रोफेशन वालों को भी मिलता है लाभ

नेता और राजनेता

सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ अधिकारी

शिक्षक और गुरु

व्यापारी

मैनेजमेंट या लीडरशिप रोल में काम करने वाले लोग

इन लोगों के लिए सोने की अंगूठी, चेन या कड़ा पहनना सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

इन लोगों को नहीं पहनना चाहिए सोना

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के लिए सोना लाभकारी हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ राशियों और ग्रह स्थितियों में सोना पहनने से सकारात्मक की बजाय नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। खासतौर पर वृषभ, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए सोना पहनना अशुभ माना जाता है। इन राशियों पर शनि और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है, और ऐसे में सोना पहनने से मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या कार्यों में रुकावट आ सकती है। इसलिए इन राशियों के जातकों को सोना पहनने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

इन ग्रह दशाओं में न पहनें सोना

शनि, राहु या केतु की महादशा चल रही हो

सूर्य कमजोर हो या नीच राशि में हो

कुंडली में सूर्य-बृहस्पति पीड़ित हों

ऐसी स्थिति में सोना पहनने से मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी या स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सोना पहनने से पहले क्या करें?

बिना कुंडली देखे सोना न पहनें

किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें

सही धातु, सही उंगली और सही दिन का चयन करें।

सोना भले ही कीमती और शुभ माना जाता हो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह लाभकारी नहीं होता। आपकी राशि, ग्रह स्थिति और स्वास्थ्य के अनुसार सोना पहनना चाहिए या नहीं। यह तय करना बेहद जरूरी है। सही सलाह लेकर पहना गया सोना जीवन में उन्नति ला सकता है, जबकि गलत समय पर पहना गया सोना परेशानी बढ़ा सकता है।

