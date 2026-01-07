07 JANWEDNESDAY2026 4:28:53 PM
Nari

‘The Great Indian Kapil Show’ के लिए इतने करोड़ ले रहे कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर की फीस है काफी कम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Jan, 2026 03:25 PM
‘The Great Indian Kapil Show’ के लिए इतने करोड़ ले रहे कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर की फीस है काफी कम

नारी डेस्क:  कपिल शर्मा  ‘The Great Indian Kapil Show’ सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं, बल्कि एक बड़ा एंटरटेनमेंट ब्रांड है और कपिल शर्मा इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। यह वजह है कि यह सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और पॉपुलर कॉमेडी शोज़ में से एक है। आपको यह जानकर हैरान होगी कि  शो के होस्ट और चेहरे कपिल शर्मा को हर एपिसोड के लिए करीब ₹5 करोड़ की फीस दी जा रही है। 

PunjabKesari
द ग्रेट इंडियन शो सीज़न 3 पिछले साल 21 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर वापस आया था। ETimes की एक रिपोर्ट के अनुसार, कपिल हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, और यह उन्हें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय कॉमेडियन में से एक बनाता है।  रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर आप शो के तीनों सीज़न से कपिल की कमाई को जोड़ें, तो यह 195 करोड़ रुपये है। यानी, उन्होंने इस सीरीज़ से लगभग 200 करोड़ रुपये कमाए हैं।

PunjabKesari
कपिल शर्मा के साथ शो में नजर आने वाले अन्य लोकप्रिय कलाकारों को भी अच्छी खासी फीस मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक: सुनील ग्रोवर लगभग ₹25 लाख प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं और कृष्णा अभिषेक करीब ₹10 लाख प्रति एपिसोड और अर्चना पूरन सिंह - लगभग ₹10 से 12 लाख प्रति एपिसोड लेती हैं। यह शो OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होता है, जिसे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग देखते हैं।

PunjabKesari
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतनी फीस के साथ कपिल शर्मा भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टीवी होस्ट्स में गिने जाते हैं। दरअसल टीवी इंडस्ट्री में लंबे समय से एक्टिव रहने के कारण कपिल शर्मा एक मजबूत ब्रांड बन चुके हैं। बड़े-बड़े फिल्मी सितारे शो में आते हैं, जिससे व्यूअरशिप और प्लेटफॉर्म की कमाई बढ़ती है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it