‘The Great Indian Kapil Show’ के लिए इतने करोड़ ले रहे कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर की फीस है काफी कम

नारी डेस्क: कपिल शर्मा ‘The Great Indian Kapil Show’ सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं, बल्कि एक बड़ा एंटरटेनमेंट ब्रांड है और कपिल शर्मा इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। यह वजह है कि यह सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और पॉपुलर कॉमेडी शोज़ में से एक है। आपको यह जानकर हैरान होगी कि शो के होस्ट और चेहरे कपिल शर्मा को हर एपिसोड के लिए करीब ₹5 करोड़ की फीस दी जा रही है।



द ग्रेट इंडियन शो सीज़न 3 पिछले साल 21 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर वापस आया था। ETimes की एक रिपोर्ट के अनुसार, कपिल हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, और यह उन्हें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय कॉमेडियन में से एक बनाता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर आप शो के तीनों सीज़न से कपिल की कमाई को जोड़ें, तो यह 195 करोड़ रुपये है। यानी, उन्होंने इस सीरीज़ से लगभग 200 करोड़ रुपये कमाए हैं।



कपिल शर्मा के साथ शो में नजर आने वाले अन्य लोकप्रिय कलाकारों को भी अच्छी खासी फीस मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक: सुनील ग्रोवर लगभग ₹25 लाख प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं और कृष्णा अभिषेक करीब ₹10 लाख प्रति एपिसोड और अर्चना पूरन सिंह - लगभग ₹10 से 12 लाख प्रति एपिसोड लेती हैं। यह शो OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होता है, जिसे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग देखते हैं।



रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतनी फीस के साथ कपिल शर्मा भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टीवी होस्ट्स में गिने जाते हैं। दरअसल टीवी इंडस्ट्री में लंबे समय से एक्टिव रहने के कारण कपिल शर्मा एक मजबूत ब्रांड बन चुके हैं। बड़े-बड़े फिल्मी सितारे शो में आते हैं, जिससे व्यूअरशिप और प्लेटफॉर्म की कमाई बढ़ती है।

