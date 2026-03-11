इतनी कम उम्र में जीता नेशनल अवॉर्ड, 3000 से भी ज्यादा गा चुकी गाने ये सिंगर

नारी डेस्क : भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर खास पहचान बनाई है। इन्हीं में से एक नाम है मशहूर सिंगर Shreya Ghoshal का। अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रेया घोषाल ने बहुत कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। सिर्फ 18 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली यह सिंगर आज तक 3000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं और देश की सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में गिनी जाती हैं। 12 मार्च को श्रेया घोषाल अपना जन्मदिन मनाती हैं, ऐसे में आइए जानते हैं उनके शानदार करियर के बारे में।

6 साल की उम्र में शुरू हुई संगीत की यात्रा

श्रेया घोषाल का जन्म Murshidabad, West Bengal में हुआ था, लेकिन उनका बचपन Rajasthan में बीता। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां के साथ संगीत का अभ्यास शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे उनकी प्रतिभा सबके सामने आने लगी और उन्होंने मंचों पर गाना शुरू कर दिया। श्रेया को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने मशहूर रियलिटी शो Sa Re Ga Ma Pa के चिल्ड्रन स्पेशल में हिस्सा लिया। इस शो ने उनके करियर को नई दिशा दी।

‘देवदास’ के गाने ने बदल दी किस्मत

रियलिटी शो में श्रेया की आवाज सुनकर मशहूर फिल्ममेकर Sanjay Leela Bhansali बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने श्रेया को अपनी फिल्म Devdas में गाने का मौका दिया। साल 2002 में आई इस फिल्म के लिए श्रेया घोषाल ने “Bairi Piya” गाना गाया, जो रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया। इसी गाने ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई।

18 साल में नेशनल अवॉर्ड, बनाया रिकॉर्ड

‘देवदास’ के लिए गाना रिकॉर्ड करते समय श्रेया घोषाल की उम्र सिर्फ 18 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने नेशनल अवॉर्ड जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद श्रेया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में 3000 से ज्यादा गाने गाए हैं। आज भी उनकी आवाज को संगीत प्रेमी बेहद पसंद करते हैं और वह भारतीय संगीत जगत की सबसे लोकप्रिय सिंगर्स में से एक हैं।

