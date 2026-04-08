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केले के छिलके का ऐसे करेंगी इस्तेमाल तो 50 की उम्र में लगेंगी 25 की

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Apr, 2026 12:55 PM
केले के छिलके का ऐसे करेंगी इस्तेमाल तो 50 की उम्र में लगेंगी 25 की

नारी डेस्क:  केला हर घर में आसानी से मिलने वाला फल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छिलके भी आपकी सुंदरता और त्वचा की देखभाल में कारगर हो सकते हैं? केले के छिलके में ऐसे पोषक तत्व और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपके चेहरे, बाल और पैरों की त्वचा को निखार सकते हैं। अगर आप नियमित पार्लर जाने के खर्चे से बचना चाहते हैं, तो इन आसान तरीकों को अपनाएं।

चेहरे की त्वचा के लिए केले के छिलके का इस्तेमाल

केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से त्वचा की नमी बढ़ती है और हल्की चमक आती है। छिलके के अंदरूनी हिस्से को चेहरे पर हल्के हाथों से 5–10 मिनट तक रगड़ें। इससे चेहरे की सूखी त्वचा को राहत मिलती है और दाग-धब्बों को कम करने में मदद मिलती है।  आंखों के आसपास के संवेदनशील हिस्से पर सीधे न लगाएं।

केला का छिलका बचाएगा पार्लर का खर्चा, ऐसे करेंगी इस्तेमाल तो 50 की उम्र में लगेंगी 25 की

पिंपल और मुंहासों के लिए

केले के छिलके में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स मुंहासों और पिंपल्स को कम करने में मदद करते हैं। पिंपल वाली जगह पर छिलका 5 मिनट के लिए रगड़ें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 2–3 बार करने से परिणाम दिखने लगते हैं।

 दांत और मुंह की सफाई

केले का छिलका दांतों को पीलिंग और प्राकृतिक सफाई देने में भी मदद करता है। दांतों पर छिलके के अंदरूनी हिस्से को 2–3 मिनट तक रगड़ें। दांतों की पीलापन और दाग़ हल्के हो जाते हैं और मुँह की ताजगी भी बनी रहती है।

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पैर और एड़ी की देखभाल

सूखी और फटी एड़ियों के लिए भी केले का छिलका बहुत फायदेमंद है। एड़ियों पर छिलके का अंदरूनी हिस्सा 10–15 मिनट के लिए रगड़ें। नियमित इस्तेमाल से त्वचा मुलायम और फटी हुई जगहें ठीक होती हैं।

बालों की चमक और पोषण

केले के छिलके में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स बालों को चमक और ताकत देने में मदद करते हैं। छिलके को उबालकर उसका पानी ठंडा करें और बालों में लगाएं। बाल मजबूत होते हैं, रूसी कम होती है और प्राकृतिक चमक आती है।

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कुछ आसान टिप्स

छिलके को हमेशा ताजा इस्तेमाल करें, पुराना छिलका असर कम करता है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो पहले छोटी जगह पर टेस्ट करें। नियमित इस्तेमाल करने से परिणाम धीरे-धीरे दिखाई देते हैं, इसलिए धैर्य रखें। केले के छिलके में छुपे प्राकृतिक पोषक तत्व आपकी त्वचा, बाल और पैरों की देखभाल में मदद करते हैं। छोटे-छोटे बदलाव से आप पार्लर के खर्चे को बचा सकते हैं और घर पर ही प्राकृतिक निखार पा सकते हैं।   

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