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FSSAI का बड़ा आदेश- खाने- पीने की चीजों में अश्वगंधा की पत्तियां नहीं सिर्फ जड़ों का करो इस्तेमाल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 11:56 AM
FSSAI का बड़ा आदेश- खाने- पीने की चीजों में अश्वगंधा की पत्तियां नहीं सिर्फ जड़ों का करो इस्तेमाल

नारी डेस्क:  भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उत्पादों में अश्वगंधा (Withania somnifera) के इस्तेमाल के संबंध में एक नई एडवाइज़री जारी की है। इस एडवाइज़री में, FSSAI ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक (हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, खास डाइट के लिए भोजन, खास मेडिकल ज़रूरतों के लिए भोजन, फ़ंक्शनल फ़ूड और नोवल फ़ूड) नियम, 2016' के तहत हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, खास डाइट के लिए भोजन और खास मेडिकल ज़रूरतों के लिए भोजन के लिए मानक तय किए हैं।


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इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इन नियमों की अनुसूची IV में ऐसे उत्पादों में इस्तेमाल के लिए मंज़ूर पौधों या वनस्पतियों की एक सूची दी गई है। नियमों की अनुसूची IV के अनुसार, हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, खास डाइट के लिए भोजन और खास मेडिकल ज़रूरतों के लिए भोजन जैसी श्रेणियों में, तय सीमाओं के अधीन, अश्वगंधा (Withania somnifera) की सिर्फ़ जड़ों और उनके अर्क के इस्तेमाल की ही इजाज़त है। एडवाइज़री में आगे बताया गया है कि कुछ निर्माता उत्पादों में अश्वगंधा की पत्तियों और उनके अर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह साफ़ किया गया है कि अश्वगंधा की पत्तियों का कच्चे रूप में, अर्क के रूप में या किसी भी अन्य रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है।
 

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एडवायजरी में कहा गया- "FSSAI के संज्ञान में यह बात आई है कि इन उत्पादों के कुछ निर्माता अपने उत्पादों में अश्वगंधा की पत्तियों और उनके अर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में, यह साफ़ किया जाता है कि उक्त नियमों के तहत अश्वगंधा की पत्तियों का कच्चे रूप में, अर्क के रूप में या किसी भी अन्य रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है।" इससे पहले, आयुष मंत्रालय ने भी आयुष दवाओं और उत्पादों के निर्माताओं को निर्देश दिया था कि वे किसी भी रूप में अश्वगंधा की पत्तियों का नहीं, बल्कि सिर्फ़ उसकी जड़ों और उनके अर्क का ही इस्तेमाल करें। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI के क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दें। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, किसी भी तरह की गैर-अनुपालन पाए जाने पर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। 
 

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