21 APRTUESDAY2026 11:39:26 PM
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चीनी खाने के 30 मिनट बाद ही शरीर का हो जाता है ये हाल, मीठा खाते ही तुरंत करें ये काम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 11:01 AM
चीनी खाने के 30 मिनट बाद ही शरीर का हो जाता है ये हाल, मीठा खाते ही तुरंत करें ये काम

नारी डेस्क:  रात के खाने के बाद कोई डेज़र्ट, दोपहर में कोई मीठा ड्रिंक का सेवन भले ही हमें आम लगे लेकिन ये चीजें शरीर बहुत तेज़ी से बदलती हैं। सिर्फ़ 30 मिनट के अंदर ही, चीनी एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है जिसका असर हमारी एनर्जी, मूड और लंबे समय की सेहत पर पड़ता है। इस छोटे से समय को समझना, खाने के प्रति हमारे नज़रिए और हर रोज़ लिए जाने वाले फ़ैसलों को पूरी तरह बदल सकता है।

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बढ़ जाता है ब्लड शुगर का लेवल

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक लेख में बताया गया कि जैसे ही चीनी शरीर में पहुंचती है, पाचन तेजी से शुरू हो जाता है। ग्लूकोज़ आंतों से खून में मिल जाता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल तेज़ी से बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने समझाया कि- “जब कोई व्यक्ति चीनी वाली चीज़ें खाता है - चाहे वह मीठे ड्रिंक्स हों, डेज़र्ट हों या मिठाइयां तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी मात्रा में चीनी होती है। आंतों से चीनी के सोख लिए जाने के बाद, इससे ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल अचानक से बढ़ सकता है। ब्लड ग्लूकोज़ के लेवल में इस अचानक बढ़ोतरी के बाद, पैंक्रियाज़ से इंसुलिन निकलता है, जो ग्लूकोज़ के लेवल को मेटाबोलाइज़ करने में मदद करता है।”


शरीर में हो जाती है तहस- नहस

यह बढ़ोतरी धीरे-धीरे नहीं होती। यह बहुत तेज़ी से और अचानक होती है, खासकर रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड फ़ूड के मामले में। जब ग्लूकोज़ का स्तर अचानक बढ़ जाता है, तो पैंक्रियाज़ इंसुलिन रिलीज करता है। यह हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है, जो शुगर को खून से कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। एक स्वस्थ शरीर में, यह चीज़ों को संतुलित रखता है। लेकिन जब शुगर का सेवन बार-बार किया जाता है, तो शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। महीनों और सालों के दौरान, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसमें कोशिकाएं ठीक से प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं। यह अध्ययन भारत में डायबिटीज़ और प्री-डायबिटीज़ के बढ़ते बोझ को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से खान-पान के तरीकों और जीवनशैली में आए बदलावों से जुड़ा है

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चीनी खाने के बाद जरूर करें ये काम

सिर्फ मिठाइयां ही इस अचानक वृद्धि का कारण नहीं बनतीं। सफेद चावल, परिष्कृत आटे की रोटियां, ब्रेड, आलू और पैकेटबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थ भी इसी तरह व्यवहार करते हैं। समय के साथ, बार-बार होने वाले रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि से रक्त वाहिकाओं और अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। यूनिसेफ के अनुसार, अब युवा आबादी में भी मोटापा और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर कहते हैं-   "मीठे ड्रिंक्स, मिठाइयों और डेज़र्ट से जितना हो सके दूर रहें। इनकी मात्रा को सीमित रखें। मीठा या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक हल्की-फुल्की सैर करें। सैर करते समय, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे ग्लूकोज़ मांसपेशियों में आसानी से पहुंच पाता है।"


छोटे-छोटे बदलाव से बचाएं शरीर को

खाने में दाल, सब्ज़ियां या मेवे जैसी चीज़ें शामिल करने जैसे छोटे-छोटे बदलाव, चीनी के अवशोषण (absorption) की गति को धीमा कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हैं, लेकिन समय के साथ इनका असर साफ़ तौर पर दिखाई देने लगता है। एक छोटा सा समय, जिसका असर बहुत बड़ा होता है तीस मिनट का समय सुनने में भले ही बहुत कम लगे। लेकिन, इसी छोटे से समय के दौरान, शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है, उसमें तेज़ी आती है और अक्सर वह नीचे भी गिर जाता है। अगर यह चक्र रोज़ाना दोहराया जाए, तो यह आपके लंबे समय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है।
 

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