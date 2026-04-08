मिनटों में छोटे नाखून दिखेंगे लंबे, बस ट्राई करें ये 5 Tips

नारी डेस्क: लंबे नाखून का शौक तो हर लड़की को होता है लेकिन कुछ लड़कियों के नाखून बार-बार टूटते रहते हैं। इसके कारण उन्हें नेल एक्सटेंशन या फेक नेल्स का सहारा लेना पड़ता है। छोटे नाखून अक्सर हाथों की सुंदरता को कम दिखा सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। कुछ आसान और असरदार ट्रिक्स अपनाकर आप मिनटों में अपने नाखूनों को लंबा, परफेक्ट और आकर्षक दिखा सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे सही शेप, नेल पॉलिश और छोटी-छोटी नेल ट्रिक्स अपनाकर आपके नाखून तुरंत लंबे और खूबसूरत नजर आ सकते हैं। चाहे ऑफिस हो या पार्टी, अब आपके हाथ हमेशा आकर्षक और स्टाइलिश दिखेंगे। तो चलिए बताते हैं उन तरीकों के बारे में...

नाखूनों की शेप जरूरी

नेल्स को लंबे दिखाने के लिए उस आलमंड शेप दें। अगर आलमंड शेप आपको पसंद नहीं आ रही तो आप नाखूनों को राउंड शेप भी दे सकती हैं। हालांकि इस बात का जरूर ध्यान रखें कि स्क्वेयर शेप देने से नेल्स छोटे दिखते हैं।

नेल्स को लंबा दिखाएंगे न्यूड कलर्स

अब नेल्स की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती है नेल पेंट। अगर नेल्स को लंबा दिखाना है तो न्यूड कलर्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपनी नेल पेंट का कलर चुनें।

नेल आर्ट से भी लंबे दिखेंगे नेल्स

नेल आर्ट को स्मार्ट तरीके से करेंगे तो नाखून लंबे दिखेंगे। नेल आर्ट में छोटे पैटर्न का इस्तेमाल करें। जो नेल्स को खूबसूरत दिखाने के साथ-साथ लंबे भी दिखाएंगे।

फ्रेंच मैनीक्योर

आजकल फ्रेंच मैनीक्योर महिलाओं में सबसे पॉपुलर है। इसमें नेल्स के टिप्स पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल जाता है जिससे नाखून लंबे लगते हैं।

क्यूटिकल्स पर दें ध्यान

नाखूनों को लंबा दिखाने के लिए क्यूटिकल्स को पीछे की तरफ धकेलें। क्यूटिकल्स को पीछे धकेलते हुए ध्यान रखें कि इसे आराम से करें वर्ना नेल बेड को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए क्यूटिक्लस को जेंटल तरीके से पुश करें।